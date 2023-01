Chi era Paul Di Ciancio, il 34enne morto dopo essersi schiantato contro un albero Paolo Di Ciancio, detto ‘Paul’, è deceduto subito dopo essersi schiantato con la sua auto contro un albero. Personaggio noto nell’Altomilanese, ha gestito per anni il Velvet Underground Club di Legnano.

A cura di Enrico Spaccini

Paolo ’Paul’ Di Ciancio (Facebook)

Per anni è stato il gestore del Velvet Underground Club di Legnano, in via Pietro Micca. Paolo Di Ciancio, però, è deceduto a 34 anni in seguito a un incidente nella periferia sud della città. Per motivi ancora da chiarire, la sua auto, una Mercedes Classe A, si è schiantata frontalmente contro un albero che fa da spartitraffico lungo viale Giovanni Boccaccio, intorno alle 5:30 di martedì 3 gennaio. Di Ciancio è morto sul colpo, mentre l'uomo di 54 anni che viaggiava con lui è stato soccorso dai sanitari del 118.

Per estrarre i due coinvolti nell'incidente è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Busto Arsizio. Con un divaricatore hanno forzato le porte del veicolo, ma per il conducente non c'era già più nulla da fare. Dalle prime ricostruzioni pare che quella Mercedes sia stata l'unica vettura coinvolta, ma sarà compito della polizia ricostruire la dinamica dello schianto.

Il ricordo di Paul

Paolo Di Ciancio, detto ‘Paul‘, era originario di Busto Garolfo molto conosciuto nell'Altomilanese. Durante la gestione del Velvet Underground di Legano era diventato un personaggio noto nell'ambiente degli eventi, grazie alle serate di musica live, stand up comedy e i reading che organizzava nel suo locale. Negli ultimi tempi si stava dedicando a un nuovo locale a Castellanza. In molti sui social lo ricordano con affetto, chi lo ha conosciuto anche solo per il suo lavoro e chi condivideva con Paul progetti e idee.

L'uomo di 54 anni che viaggiava accanto a lui è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Legnano. Stando alle ultime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita. Il corpo di Paul, invece, è stato portato all'obitorio di Busto Arsizio in attesa dell'autopsia.