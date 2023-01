Incidente stradale a Busto Arsizio, auto finisce fuori strada: morto un uomo Incidente stradale a Busto Arsizio: un’auto è uscita fuori strada e il conducente è morto sul colpo mentre un altro è rimasto ferito.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Ancora un gravissimo incidente stradale in Lombardia. Alle prime ore di oggi, martedì 3 gennaio 2023, a Busto Arsizio (Varese) un'auto è finita fuori strada. Un uomo ha perso la vita mentre un altro è rimasto ferito. Sul posto ci sono le forze dell'ordine che stanno cercando di capire cosa possa essere successo: in particolare modo se si sia trattato di una distrazione, un malore o un colpo di sonno.

Il conducente è morto

Stando alle prime informazioni circolate, l'incidente è avvenuto in via Boccaccio intorno alle 5.30. L'auto, dopo essere uscita fuori strada, è andata a sbattere contro qualcosa: non è chiaro se si tratti di un palo, del guard rail o di un albero. Sono ancora trapelati pochi dettagli. Quello che è certo, purtroppo, è che un uomo – il conducente – è morto probabilmente sul colpo: l'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Arey) ha inviato i medici e i paramedici del 118, arrivati con un'ambulanza e un'automedica, che non hanno potuto far altro che costatarne il decesso.

Il passeggero è stato trasferito in ospedale

Non sono state diffuse ancora le sue generalità. I vigili del fuoco sono riusciti a estrarre il passeggero. Si tratta di un uomo di 54 anni, che si trovava sulla stessa auto, e che è rimasto ferito: dopo aver ricevuto tutte le cure del caso sul posto, è stato trasferito in codice giallo all'ospedale di Legnano. Questo significa che le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. Sicuramente le sue parole potranno aiutare gli investigatori della polizia stradale a ricostruire con esattezza tutto l'incidente e accertare eventuali responsabilità.