Federico Doga, chi era il ragazzo morto a 16 anni dopo essere stato travolto da due auto Si chiamava Federico Doga, il ragazzo di 16 anni che ieri è stato travolto da due auto mentre raggiungeva i suoi amici a Iseo (Brescia).

È Federico Doga, la vittima del tragico incidente che si è verificato ieri, sabato 7 gennaio 2023, a Iseo (Brescia). Il ragazzo di appena 16 anni stava raggiungendo i suoi amici per trascorrere con loro la serata. L'adolescente era stato accompagnato in auto dai suoi genitori e proprio quando erano ripartiti per tornare a casa, Federico è stato travolto da due auto.

Il ragazzino stava attraversando la strada in via Roma. Quel tratto sembrerebbe non avere le strisce pedonali e inoltre non sarebbe molto illuminato. Prima è stato investito da un'auto guidata da un uomo di 39 anni e subito dopo da un altro mezzo dove a bordo c'era una famiglia originaria della provincia di Bergamo. Le due automobili si sono poi scontrate tra loro.

I conducenti trasferiti in ospedale

Nonostante il tempestivo intervento dei medici e i paramedici del 118, per Federico non c'è stato nulla da fare. Sia i conducenti che i passeggeri delle due auto sono in stato di choc. Il primo, il 39enne, è stato trasferito in ospedale in codice verde. La famiglia (c'era anche una bimba di 10 anni) è stata portata in codice giallo. Sul caso, indagano gli agenti della polizia stradale di Iseo.

Entrambi i conducenti – come da prassi – sono stati sottoposti agli esami tossicologici. Tutti e due sono risultati negativi. Sono tanti i post che in queste ore si stanno susseguendo sui social e in particolare dal mondo del rugby. Sia il padre – che ha un cognome diverso perché l'adolescente è nato da una precedente relazione della madre – che la madre di Federico sono allenatori e anche il 16enne era una giovane promessa.

I messaggi di cordoglio

La squadra di cui il padre è direttore tecnico, ha condiviso un post: "Rugby Parabiago è vicino al proprio Direttore Tecnico Daniele Porrino per l'improvvisa scomparsa del figlio Federico.Tutto il Club si stringe in un forte abbraccio a Daniele, alla compagna Chiara e alla sua famiglia in questo momento di estremo dolore".

Anche la scuola frequentata dal ragazzo ha voluto pubblicare parole di vicinanza: "L'istituto d'Istruzione Superiore Lorenzo Gigli di Rovato, nella persona del Dirigente Scolastico, Prof. Davide Uboldi, in rappresentanza di tutte le componenti scolastiche, esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia di Federico Doga: nostro studente frequentante la classe 3^G del liceo economico-sociale, prematuramente scomparso sulle strade del comune di Iseo".

Non è mancato nemmeno il messaggio della squadra in cui giocava Federico: "Ieri sera in un terribile incidente stradale ha perso la vita il nostro giovane atleta Federico Doga. Ci stringiamo in un forte abbraccio ai genitori Chiara e Daniele. Non ci sono le parole. Riposa in pace Federico".