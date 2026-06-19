Ricercato in tutta Europa per aver rapito e ucciso un uomo a Santa Fe: arrestato a Broni nel Pavese

Arrestato a Broni dai carabinieri di Pavia un 42enne destinatario di un mandato d’arresto europeo in quanto responsabile insieme ad altri di aver rapito e ucciso selvaggiamente un uomo a Santa Fe (Granada, Spagna) nel 2020.

Un uomo di 42 anni – ricercato in tutta Europa per un efferato omicidio commesso a Santa Fe (Granada, Spagna) nel 2020 – è stato arrestato a Broni, comune di circa 10mila abitanti in provincia di Pavia, dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Pavia. Come riportato in una nota dei militari, le manette sono scattate nelle prime ore di oggi, venerdì 19 giugno.

Stando a quanto si apprende, l'uomo era ricercato per aver preso parte, insieme ad altre persone, a un omicidio volontario consumato nel dicembre del 2020 a Santa Fe. Come riportato dai media spagnoli, era stato rinvenuto il cadavere di un uomo, imbavagliato e con un nastro adesivo che gli copriva gli occhi e quasi tutto il viso.

Le Autorità Spagnole avevano messo in campo un massiccio dispiegamento di forze della Guardia Civil a seguito del

rapimento con richiesta di riscatto di un uomo, poi vittima del brutale omicidio. Tutti gli indizi lasciarono presumere al coinvolgimento nell’evento di un’organizzazione criminale dedita al narcotraffico di marijuana.

Leggi anche Omicidio di Gianluca Ibarra in stazione Milano Certosa, il legale del 19enne arrestato chiede la scarcerazione

Un crimine efferato che aveva destato profondo allarme sociale nella comunità locale e per il quale le autorità spagnole avevano avviato imponenti ricerche a livello internazionale.

"L'operazione testimonia, ancora una volta, l'altissimo livello di attenzione e la prontezza operativa dei reparti territoriali dell'Arma dei Carabinieri, nonché la fondamentale cooperazione internazionale di polizia, che permette di non lasciare zone d'ombra o canali di fuga per i criminali più pericolosi a livello transnazionale" si legge nella nota dei militari.

L'arrestato, dopo le formalità di rito, è stato portato nel carcere di Pavia, a disposizione della Corte d'Appello di Milano, che curerà le procedure finalizzate all'estradizione verso la Spagna, dove l'uomo dovrà rispondere del grave reato contestato.