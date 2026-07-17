Spara contro una discoteca a Lonato: 38enne arrestato per tentato omicidio dopo 8 mesi di latitanza

I carabinieri hanno arrestato nel Veronese un 38enne per tentato omicidio dopo otto mesi di latitanza. Secondo gli investigatori, era stato lui il 9 novembre 2025 a sparare 5 colpi di pistola contro l’ingresso della discoteca ‘Just me’ di Lonato del Garda (Brescia) senza ferire nessuno solo per caso.

Un 38enne è stato arrestato per tentato omicidio dopo otto mesi di latitanza a Castelnuovo del Garda (in provincia di Verona). Stando a quanto ricostruito dalle indagini, sarebbe stato lui il 9 novembre 2025 a sparare cinque colpi di pistola contro la discoteca ‘Just me' di Lonato del Garda (in provincia di Brescia) trafiggendo il pannello divisorio tra l'atrio e la sala principale del locale, ad altezza d'uomo, senza colpire nessuno solo per caso. L'uomo nelle scorse ore è stato condotto presso il carcere "Nerio Fischione" di Brescia a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Tutto aveva avuto inizio nella notte tra l'8 e il 9 novembre 2025 alla discoteca ‘Just me' di Lonato del Garda. All'interno del locale, dove erano presenti centinaia di giovani, era scoppiato un diverbio e il 38enne era stato allontanato dal personale di vigilanza privata. Poco dopo, due persone si erano presentate all'esterno esplodendo cinque colpi d'arma da fuoco, calibro 9×12, contro l'ingresso. Solo per caso i proiettili non hanno colpito nessuno.

I carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Desenzano del Garda intervenuti sul posto avevano repertato bossoli e ogive sul posto e il 30 gennaio hanno eseguito cinque perquisizioni domiciliari. Un 40enne era stato identificato e denunciato a piede libero, perché ritenuto il complice del soggetto che aveva sparato. Quest'ultimo, però, si era reso irreperibile e il suo nascondiglio è stato scoperto solo dopo otto mesi. Il 38enne, cittadino albanese e connazionale del 40enne, si trovava a Castelnuovo del Garda, nel Veronese, dove poi è stato tratto in arresto per tentato omicidio.