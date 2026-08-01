Detenuto del carcere di San Vittore evade dall’ospedale San Paolo di Milano: ricerche in corso

Un uomo di 39 anni, detenuto nel carcere di San Vittore per reati di spaccio, è evaso questa mattina dall’ospedale San Paolo di Milano. Ricerche in corso da parte della polizia penitenziaria.

Un detenuto del carcere di San Vittore, 39 anni, originario del Marocco, arrestato il 25 luglio e in attesa di primo giudizio per reati di spaccio di stupefacenti, è evaso questa mattina, sabato 1 agosto, dall'ospedale San Paolo di Milano in circostanze in via di ricostruzione. Sono in corso le ricerche da parte della Polizia penitenziaria e delle altre forze dell'ordine. A dare la notizia è Gennarino De Fazio, Responsabile della Uil Fp Polizia Penitenziaria.

"L'episodio segue a distanza di poco più di un mese quello, del tutto analogo, avvenuto dall'ospedale civile di Bolzano il 24 giugno scorso e testimonia ancora una volta la disfatta del sistema penitenziario del Paese che, evidentemente, non può reggersi solo sul sacrificio e sull'attaccamento al dovere degli operatori, in primis quelli del Corpo di polizia penitenziaria, i quali continuano a subire in prima persona gli effetti della disfunzionalità del sistema di cui non sono certo gli artefici, ma le vittime sacrificali, così come per altri versi lo sono gli stessi reclusi", ha commentato il sindacalista.

E infine ha concluso: "I ristretti nelle nostre carceri hanno ormai raggiunto la cifra di 64.790 a fronte di soli 46.348 posti disponibili, con un indice medio di sovraffollamento pari al 140%, che pero' raggiunge addirittura il 227% a Milano San Vittore, dove i detenuti sono 1.094 e i posti 483".

L'episodio è ora al vaglio delle forze dell'ordine che stanno cercando di ricostruire nel dettaglio la dinamica della fuga e hanno predisposto pattuglie e accertamenti per ritrovare l'uomo.