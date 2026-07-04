Rapina un viaggiatore alla biglietteria in Centrale a Milano, arrestato: il video dell’inseguimento

Un uomo di 36 anni è stato arrestato a Milano per aver derubato un viaggiatore che stava acquistando un biglietto alla biglietteria in stazione centrale a Milano. È scappato ed è stato inseguito dalla polizia.

Ha rapinato un viaggiatore, che stava acquistando un biglietto in stazione Centrale a Milano, e poi è scappato inseguito dagli agenti della polizia ferroviaria. È questo quello che è accaduto lo scorso lunedì 29 giugno. A finire in manette è un uomo di 36 anni, cittadino ivoriano, che è stato accusato del reato di rapina impropria.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento e diffuso in una nota stampa, il 36enne si è avvicinato a un viaggiatore. Per parlarci e poi rapinarlo, avrebbe usato una scusa: avrebbe inventato di volerlo aiutare ad acquistare il titolo di viaggio da una biglietteria automatica. Poi, approfittando di un momento di distrazione della vittima, gli ha sottratto una cospicua somma di denaro: ben 137 euro.

Dopodiché si è allontanato dalla stazione. E per farlo, ha utilizzato i sottopassi della metropolitana. Appena si è reso conto di quanto accaduto, il viaggiatore ha subito chiesto aiuto. Gli agenti della polizia sono intervenuti tempestivamente e hanno beccato il 36enne che, per sfuggirgli, ha iniziato a scappare. Ne è nato un inseguimento, che si è concluso poco dopo. L'uomo è stato fermato e perquisito.

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Gli agenti hanno trovato la somma di denaro e l'hanno immediatamente restituita al legittimo proprietario che, nonostante lo spavento, ha potuto tirare un sospiro di sollievo. Hanno poi portato l'uomo negli uffici della Questura dove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti di rito. È stato identificato e poi arrestato con l'accusa di rapina impropria. Adesso resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria, che avvierà tutti i procedimenti del caso.