Reddito di cittadinanza, frode per 82 milioni in Lombardia: denunciate 8.850 persone Sono 8.850 le persone che in Lombardia hanno usufruito del reddito di cittadinanza senza averne diritto: un danno alle casse statali di ben 82 milioni di euro. In aumento inoltre le truffe fiscali, tra evasori, aziende fantasma e corruzione.

8.850 lombardi che non avevano diritto al reddito di cittadinanza. Sono stati scoperti e denunciati dalla Guardia di Finanza, tutti tra gennaio 2021 e maggio 2022: si calcola un danno per le casse statali di circa 82 milioni di euro. In generale, secondo i dati presentati in occasione della cerimonia del 248esimo anniversario della Gdf in piazza Cinque Giornate a Milano, le truffe fiscali scoperte ai danni del bilancio sono state pari a oltre 591 milioni di euro (con un aumento di sei volte nel 2021 rispetto al 2020), con la denuncia di 9.816 persone e sequestri complessivi per oltre 164 milioni di euri.

Gli altri reati

Fatture false, aziende fantasma e società di comodo hanno macinato un'evasione Iva di 762 milioni di euro, mentre sono in crescita le frodi fiscali sulle compensazioni dei crediti: 621 denunce, 32 arresti e proposte di sequestro per 780 milioni di euro (5 volte in più che nel 2020). Sono 740 gli evasori totali sconosciuti al fisco e scoperti dalle fiamme gialle a cui si aggiungono 422 datori di lavoro che hanno impiegato 3.201 lavoratori in nero o irregolari. Appalti e la corruzione che vi gira intorno hanno portato invece alla denuncia di 264 persone, di cui 57 sono finite in manette.

La misura governativa

Fa discutere ancora oggi, il sussidio introdotto nel 2019 dal dal Governo Conte I (formato dal Movimento 5 Stelle e dalla Lega) e che finora è costato alle casse statali 20 miliardi di euro. Il leader di Italia viva Matteo Renzi ha ultimamente proposto una raccolta firme per chiedere l'eliminazione della misura bandiera del M5S. La senatrice Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia a Palazzo Madama, chiede di sospendere il sussidio per l'estate, mentre il leghista Matteo Salvini (seguito a ruota dalla presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni) chiede di destinare le risorse del Reddito di cittadinanza direttamente agli imprenditori.