Camion incendiati e chiodi sull'asfalto per rapinare un centro logistico: c'è stato uno scontro a fuoco All'alba una banda di sei persone ha assaltato un centro logistico a Lacchiarella, comune della provincia di Milano. Per scappare ha dato fuoco a diversi mezzi e disseminato la strada di chiodi. Ci sarebbe stato uno scontro a fuoco.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

All'alba di oggi, martedì 3 giugno 2025, si è verificata una rapina al centro logistico di Lacchiarella, comune della provincia di Milano. Una banda – almeno sei persone – ha assaltato il deposito che si trova in via Cascina Nuova intorno alle 3.20 del mattino: avrebbero fatto irruzione in un centro di autotrasporti dove operano diverse aziende.

Per scappare avrebbero dato fuoco ad alcuni veicoli e disseminato chiodi in strada. Ci sarebbe stato uno scontro a fuoco: non è chiaro se sia stato con gli addetti alla sicurezza o con le forze dell'ordine.

La dinamica dell'assalto a Lacchiarella

Stando alle prime notizie, i ladri sarebbero arrivati all'alba nel deposito camion di Lacchiarella con l'intento di rubare un ingente quantitativo di materiale multimediale e informatico. Subito dopo l'irruzione, hanno tentato la fuga. Per evitare di essere acciuffati, hanno dato fuoco a sei veicoli che erano presenti lungo la via. Poi hanno lasciato chiodi e strisce chiodate sull'asfalto. L'obiettivo era quello di rendere vano qualsiasi tentativo di soccorso o fermo da parte delle forze dell'ordine.

Tre persone sono rimaste ferite

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Ci sarebbe stato uno scontro a fuoco, ma non è chiaro se sia stato con gli addetti alla sicurezza o le forze dell'ordine. Nel frattempo i pompieri hanno domato le fiamme appiccate ai tir, ai furgoni e alle automobili. Successivamente è stato chiesto l'intervento degli operatori sanitari del 118, inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu).

Ci sarebbero tre persone ferite: sono tre uomini di 47, 51 e 57 anni. Avrebbero riportato contusioni e inalato i fumi. Non si sa se siano coinvolti nella rapina o meno.