Rapina al centro logistico di Lacchiarella, sequestrato il furgone della banda: ancora ricercati i rapinatori La Polizia è riuscita a intercettare alcuni membri della banda che questa mattina ha assaltato un centro logistico a Lacchiarella (Milano). Gli agenti hanno fermato tre uomini a bordo di un furgone a San Genesio (Pavia), che però sono riusciti a fuggire nei campi. Il mezzo è stato sequestrato insieme a un'altra auto usata per la fuga.

Sono stati intercettati attorno alle 4:00 di stamattina a San Genesio, in provincia di Pavia, alcuni membri della banda che oggi, all'alba, ha assaltato un centro logistico a Lacchiarella, nell'hinterland milanese. I rapinatori sono stati fermati sulla statale Vigentina mentre si trovavano a bordo di un furgone, ma sono riusciti a fuggire correndo nei campi.

Come sono stati bloccati i rapinatori

Gli agenti di Polizia della squadra volante della Questura di Pavia li hanno bloccati sbarrando la strada al camioncino, dal quale sono scese tre persone: nonostante l'inseguimento dei poliziotti, i tre uomini sono riusciti a fuggire nei campi vicini alla strada. Il furgone è stato sequestrato insieme a una Toyota Rav4 trovata nelle campagne tra Giussafo e Turago Bordone, sempre nel Pavese: secondo gli investigatori, l'auto sarebbe un altro dei mezzi utilizzati dalla banda per fuggire.

Incendi e scontri a fuoco: cosa è successo durante l'assalto di questa mattina

La rapina è avvenuta attorno alle 3:20 di oggi, martedì 3 giugno, all'interno del Logistic Center di via Cascina Nuova, a Lacchiarella, dove operano diverse aziende di autotrasporti. Stando alle prime ricostruzioni, pare che l'obiettivo della banda, formata da una decina di persone, fosse quello di rubare del materiale multimediale e informatico, ma i rapinatori sarebbero stati messi in fuga poco dopo la loro irruzione. Prima di scappare, però, avrebbero tentato di rallentare le forze dell'ordine dando fuoco a camion e auto e posizionando strisce chiodate per terra.

Durante la fuga, ci sarebbe stato anche uno scontro a fuoco tra i membri della banda e gli addetti alla sicurezza del deposito, fortunatamente concluso senza feriti. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno spento gli incendi appiccati dai ladri, e i Carabinieri.