Banditi assaltano il centro logistico di Lacchiarella, incendiati furgoni e tre vigilantes feriti: cos'è successo All'alba di ieri, una decina di banditi ha assaltato il centro logistico di Lacchiarella (Milano): scontro a fuoco, tre addetti alla sicurezza contusi e camion incendiati. Ecco cos'è successo.

A cura di Ilaria Quattrone

All'alba di ieri, martedì 3 giugno, e precisamente alle tre di notte, una decina di persone ha provato a derubare il materiale presente all'interno del centro logistico di Villamaggiore, frazione di Lacchiarella (Milano).

Tra i banditi e alcuni vigilantes, che sorvegliavano la struttura, ci sarebbero però stati alcuni scontri sia fisici che a fuoco. Sarebbero stati infatti trovati dai carabinieri – intervenuti successivamente sulla scena per i rilievi – alcuni bossoli, prova quindi di una sparatoria. Non è ancora chiaro chi possa averla fatta iniziare.

Feriti tre addetti alla sicurezza di Lacchiarella

Quel che è certo è che tre addetti alla sicurezza, come confermato a Fanpage.it, hanno riportato contusioni e sono stati soccorsi dagli operatori sanitari del 118 inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu). Nessuno di loro ha riportato gravi ferite. I ladri, invece, sono ancora ricercati. La banda è riuscita a scappare incendiando diversi mezzi e lasciando chiodi e strisce chiodate sull'asfalto.

Nessuna consegna è stata porta via

Tra veicoli incendiati, utilizzati e distrutti, ce ne sarebbero tantissimi che erano stati rubati nella notte stessa e quindi qualche ora prima il colpo. Rapina che, sicuramente per i banditi, non è andata come sperato: non è stato rubato nulla all'interno dei magazzini, che conservavano materiale elettronico e informatico. Le consegne, infatti, sono rimaste lì dove erano.

Sul caso indagano i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica. Fondamentali saranno le immagini registrate dai circuiti di sorveglianza delle strade. Sempre ieri, una volante della polizia avrebbe incrociato a San Genesio, un furgone che è stato poi abbandonato da tre persone. Questo potrebbe essere collegato con il colpo di Lacchiarella. Potrebbe essere un mezzo usato per la fuga.