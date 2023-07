Ragazzo muore durante una sfida di velocità tra due auto: fermato il 23enne che era alla guida Un ragazzo di 23 anni è stato fermato con l’accusato di essere l’autista della Land Rover che ha preso fuoco dopo una sfida con un altro suv a Limbiate: nell’incidente è morto il 22enne Arnold Selishta.

A cura di Giorgia Venturini

Si trova in stato di fermo il 23enne accusato di essere l'autista della Land Rover che ha preso fuoco dopo una sfida con un altro suv a Limbiate, in provincia di Monza. Nell'incidente è morto il 22enne Arnold Selishta. Ferito invece un 18enne che si trova ricoverato all'ospedale Niguarda, ma non è in pericolo di vita. Ora il 23enne ritenuto il responsabile dell'incidente si trova ora in carcere.

La tragedia durante una gara di velocità

I fatti risalgono alla notte di ieri sabato 8 luglio quando un gruppo di amici dopo aver trascorso la serata in un locale a Nova Milanese sono saliti a bordo di due vetture, una Range Rover e una BMW M8. Poco dopo è iniziata la sfida a gran velocità lungo la strada Monza-Saronno dove il limite di velocità è di 70 km/h.

Poi la tragedia: una volta arrivati alla rotatoria di Piazza Tobagi, la Range Rover, che si trovava in testa, ha perso il controllo uscendo di strada e finendo sulla rotonda. La macchina ha iniziato a prendere fuoco. I ragazzi presenti a bordo dell'auto, si trattano di giovani tra i 18 e i 23 anni, sono riusciti a scendere dall'auto e mettersi in salvo. Tutti tranne il 22enne Arnold Selishta.

Il 22enne è morto in ospedale

In poco tempo sul posto sono arrivati i carabinieri di Desio, i Vigili del Fuoco e il personale sanitario del 118. Il 22enne, in gravissime condizioni, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza, dove, a causa delle ferite, purtroppo è deceduto poco dopo il suo arrivo. Gli altri ragazzi sono stati trasportati in codice giallo e verde presso gli ospedali di Monza e Niguarda di Milano per ricevere le cure necessarie.