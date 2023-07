Chi era Arnold Selishta, il 22enne morto in un incidente in auto durante una sfida di velocità Arnold Selishta è morto a 22 anni in un incidente stradale avvenuto, probabilmente, durante una gara di velocità. Per le auto aveva una vera passione.

A cura di Giorgia Venturini

Si chiamava Arnold Selishta e aveva 22 anni la vittima dell'incidente stradale a Limbiate, in provincia di Monza e Brianza. La notte di sabato 8 e domenica 9 luglio era in compagnia di alcuni amici quando, intorno alle 2 del mattino, sono saliti su due auto e avrebbero iniziato a sfidarsi a grande velocità. Poi il tragico schianto.

L'incidente a Limbiate

La Land Rover su cui era a bordo il 22enne si è ribaltata contro una rotonda e ha iniziato a prendere fuoco. I ragazzi a bordo sono riusciti a uscire in tempo tranne il 22enne: disperato il tentativo di trasportarlo in ospedale, dove purtroppo è morto poco dopo.

Poche ore dopo il 23enne alla guida dell'auto è stato fermato dai carabinieri e ora si trova in caserma per essere interrogato: dovrà chiarire innanzitutto se effettivamente, come si sospetta, stesso facendo una gara di velocità con l'auto di altri amici quando è avvenuto lo schianto.

Successivamente i carabinieri dovranno anche individuare le persone a bordo dell'altra auto, la Bmw con cui pare si stessero fronteggiando.

Chi era Arnold Selishta

La vittima dell'incidente è Arnold Selishta, un ragazzo di 22 anni, originario dell'Albania, a cui era molto legato e infatti sul suo profilo Facebook scriveva di essere orgoglioso di essere albanese. La notizia è, infatti, stata riportata anche sulla stampa locale. Attualmente viveva a Limbiate, in provincia di Monza e Brianza, con la sua famiglia.

Secondo quanto è possibile vedere dal suo profilo Facebook, era un vero e proprio appassionato di auto. Pubblicava, infatti, spesso foto di lui a bordo o appoggiato a macchine di grossa cilindrata. Una passione che, purtroppo, lo ha portato alla morte, in circostanza ancora da chiarire.