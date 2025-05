Ragazzo di 23 anni viene accoltellato alla testa sul treno: soccorso mentre barcolla alla stazione di Saronno

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un 23enne è stato soccorso nella serata di martedì 27 maggio alla stazione ferroviaria di piazza Cadorna a Saronno (in provincia di Varese) mentre perdeva sangue dalla testa. Il ragazzo, ferito con un'arma da taglio, era stato appena fatto scendere dal capotreno da un convoglio diretto a Milano. Stando a quanto emerso finora, il 23enne sarebbe stato colpito all'interno del treno in seguito a una lite, ma il suo aggressore sarebbe riuscito a far perdere le sue tracce.

La richiesta di intervento è arrivata intorno alle 20:30 del 27 maggio e a rispondere è stata una pattuglia della polizia locale che si trovava già alla stazione ferroviaria di piazza Cardona per alcuni problemi che riguardavano un altro treno. Un ragazzo era stato visto barcollare sulla banchina in stato confusionale e con una ferita d'arma da taglio alla testa che gli stava facendo perdere sangue. Il 23enne, di origini marocchine, è stato soccorso dal personale sanitario e trasportato in codice giallo in ambulanza all'ospedale di piazza Borella a Saronno.

Stando a quanto è stato possibile apprendere, il giovane, residente a Gallarate, aveva preso il treno da Busto Arsizio ed era diretto a Milano. Ad un certo punto, però, sarebbe nata una colluttazione all'interno del convoglio con un connazionale e in quel momento il 23enne sarebbe rimasto ferito alla testa.

Mentre l'aggressore è riuscito ad allontanarsi, il capotreno avrebbe fatto scendere il ferito alla stazione di Saronno dove, poi, è stato soccorso. La polizia locale sta ora conducendo le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica di quanto accaduto e per rintracciare il responsabile del ferimento.