Ragazzo di 19 anni muore in un incidente frontale tra due auto, ferito l’altro conducente Un ragazzo di 19 anni si è schiantato frontalmente contro un’altra auto lungo la strada provinciale 239 a Sedriano. All’arrivo dei soccorsi era già morto.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Un ragazzo di 19 anni è morto nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 20 aprile, dopo un incidente frontale lungo la strada provinciale 239 a Sedriano, nella Città Metropolitana di Milano. Lo schianto frontale è avvenuto poco prima delle 15 e l'altro conducente, un 32enne, sarebbe rimasto ferito solo in modo lieve, al punto che ha rifiutato il trasporto in ospedale.

Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. Quello che si sa al momento è che sono rimaste coinvolte due auto che hanno impattato l'una contro l'altra frontalmente. Il personale sanitario è arrivato poco dopo lo schianto, ma per il 19enne non c'era già più niente da fare.

A gestire l'emergenza sono arrivati i vigili del fuoco del Comando di Milano e la polizia locale di Sedriano. L'incidente mortale si è verificato lungo la strada provinciale 239, all'altezza del sottopasso dell'autostrada A4. I rilievi sono stati realizzati dagli agenti che hanno anche dovuto deviare il traffico.