Ragazzo di 17 anni muore investito mentre cammina sul marciapiede: alcol oltre i limiti per l’autista Un ragazzo di 17 anni è morto investito a Edine (Bergamo): l’adolescente stava camminando sul marciapiede quando è stato travolto da un furgone. Il conducente aveva alcol in sangue oltre i limiti di legge.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella serata di giovedì 24 agosto a Edine, un comune che si trova nella provincia di Bergamo, un ragazzo di 17 anni è stato travolto da un'automobile mentre camminava sul marciapiede. Sulla base di quanto rivelato dal giornale BergamoNews, il conducente è risultato positivo all'alcoltest. La Procura sta valutando l'apertura di un fascicolo per omicidio stradale e il conducente potrebbe rischiare di essere iscritto al registro degli indagati.

La dinamica dell'incidente

Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento dalle forze dell'ordine, il ragazzo – intorno a mezzanotte – stava passeggiando sul marciapiede, che costeggia il lago, dopo aver riaccompagnato a casa un'amica della madre. A un certo punto un furgone, guidato da un uomo di 28 anni, lo ha travolto. Alcuni residenti sono scesi in strada e hanno cercato di rianimare il giovane. Nel frattempo sono stati chiamati gli operatori sanitari del 118. Quando sono arrivati, per il giovane non c'è stato più nulla da fare: non hanno potuto far altro che costarne il decesso.

Il racconto di due testimoni

Sul luogo dell'incidente ci sono ancora i segni di questo terribile evento: una parte di guardrail è stato abbattuto e un cartello è stato divelto. Gli amici lo descrivono come un ragazzo gentile, educato e molto legato alla famiglia. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Clusone che hanno svolto i rilievi per ricostruire la dinamica. Sottoposto all'alcoltest, il conducente è risultato positivo. Due testimoni hanno raccontato che il furgone guidava a forte velocità tanto da essersi scontrato anche con le loro automobili: "Abbiamo visto lui che non si reggeva neanche in piedi".