Ragazzo di 17 anni aggredito a colpi di machete e manganello: si cercano gli aggressori Un ragazzo di 17 anni è stato aggredito da due ragazzi con un machete e dei manganelli nei giardini pubblici di Cremona: si cercano i due responsabili e si indaga sul possibile movente.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Un ragazzo di 17 anni è stato aggredito da due giovani: l'episodio risale ad alcuni giorni fa e si è verificato a Cremona. Sul caso sta indagando la Squadra mobile che è alla ricerca dei responsabili: a fornire elementi utili in queste ore è stata un'amica del 17enne che si trovava con lui al momento dell'aggressione. Per fortuna, nonostante abbia ricevuto dei colpi molto violenti, l'adolescente non ha riportato gravi ferite.

L'aggressione nei giardini pubblici di Cremona

L'aggressione è avvenuta nei giardini pubblici di piazza Roma. Il 17enne si trovava insieme ad altri tre amici: due ragazzi e una ragazza. Secondo il racconto di quest'ultima a un certo punto, mentre stavano chiacchierando, uno dei ragazzi si è alzato dalla panchina e ha iniziato a urlare indicando la presenza di due giovani con dei lunghi coltelli. L'amica del 17enne ha raccontato di essere scappata senza voltarsi, spaventata che qualcuno potesse inseguirla.

Il 17enne colpito più volte alla testa, alle mani e alle braccia

Mentre scappava, ha sentito le urla del 17enne che intanto veniva colpito. Quando l'amica è tornata sul luogo, ha trovato la vittima in una pozza di sangue. Sono state quindi allertate le forze dell'ordine e il personale sanitario del 118: il ragazzo ha riportato ferite alla testa, alle mani e alle braccia. Ferite che gli sono state causate nel tentativo di difendersi dai colpi. Per il momento non è chiaro perché i due abbiano picchiato il ragazzo né se i due gruppi si conoscessero già. Oltre a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e i precedenti, gli inquirenti sono alla ricerca dei due aggressori.