Ragazzo di 16 anni batte la testa dopo un incidente con il monopattino elettrico, è grave Un 16enne è stato trasportato all’ospedale Niguarda in elisoccorso dopo un incidente con il monopattino elettrico. Ha battuto la testa e le sue condizioni sono critiche.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un ragazzo di 16 anni di Gorgonzola, nell'hinterland est della Città Metropolitana di Milano, è caduto con il suo monopattino elettrico in un tratto ghiaioso. Finendo a terra, ha impattato con la testa al suolo. Dato l'allarme, in pochi minuti sul posto si sono precipitati i soccorritori e i carabinieri, mentre un elicottero si è alzato in volo per trasportarlo d'urgenza all'ospedale Niguarda. Le sue condizioni sarebbero critiche.

La prima ricostruzione della dinamica dell'incidente

I militari della Compagnia di Gorgonzola e Pioltello sono rimasti sul luogo dell'incidente per ultimare i rilievi. Stando a una prima ricostruzione, sembra che il ragazzo abbia slittato per motivi, però, ancora da chiarire. Nessun altro veicolo sembra coinvolto.

Arrivato all'altezza di una svolta verso un centro abitato in località Villa Pompea, al confine con Cassina de' Pecchi, si è imbattuto in un tratto ghiaioso che ha fatto perdere aderenza al monopattino. Per poter ricostruire l'esatta dinamica, però, verranno analizzati i filmati ripresi da alcune telecamere di videosorveglianza della zona.

L'intervento dei soccorsi e il trasporto in ospedale

Erano circa le 10:20 di questa mattina, domenica 23 aprile, quando il 16enne, cadendo, ha battuto violentemente la testa lungo via Lazzaretto, accanto al naviglio che porta al centro di Gorgonzola. All'arrivo dei sanitari del 118, con ambulanza ed elicottero, era cosciente.

Il ragazzo è stato trasportato al Niguarda con l'elisoccorso e le sue condizioni, stando alle prime informazioni, sarebbero critiche. Non sarebbe, tuttavia, in pericolo di vita.