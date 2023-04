Fa un incidente con il monopattino elettrico: è gravissimo Un uomo di cinquant’anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale con il suo monopattino elettrico: è ricoverato a Monza in condizioni gravissime.

A cura di Ilaria Quattrone

Un uomo di cinquant'anni è ricoverato in gravissime condizioni dopo che è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Cernusco sul Naviglio, che si trova nella provincia di Milano. Il cinquantenne si trovava su un monopattino elettrico quando, per cause ancora da accertare, è caduto dal mezzo.

L'incidente con il monopattino elettrico

Al momento sono ancora poche le informazioni che gravitano attorno a questa vicenda. Il cinquantenne, di cui non è stata ancora diffusa l'identità, si trovava in via Tangenziale con il suo monopattino: si tratta di un lungo rettilineo che è interrotto da alcune rotonde. Non è chiaro se l'uomo abbia perso il controllo del monopattino o se sia stato investito da un altro mezzo. In ogni caso è caduto rovinosamente a terra: non è stato rivelato alcun dettaglio circa la possibilità che indossasse o meno il casco.

L'uomo è ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale di Monza

Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118 che sono stati inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu). Gli operatori sanitari hanno fornito le prime cure e poi hanno deciso di trasferirlo all'ospedale San Gerardo di Monza dove è ancora ricoverato in condizioni disperate. Avrebbe riportato ferite e traumi molto gravi e sarebbe in pericolo di vita.

Oltre ai paramedici, sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Pioltello. I militari hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. Nelle prossime ore si potrà avere un quadro più chiaro dell'incidente.