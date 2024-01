Ragazzo 20enne si getta dal balcone per scappare dal suo aggressore: addosso aveva ferite da coltello Un ragazzo è stato soccorso nel quartiere San Siro di Milano all’alba dell’8 gennaio. Il 20enne era a terra con ferite da coltello e contusioni rimediate nella caduta da un balcone al secondo piano di una palazzina Aler. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

(Archivio)

Un 20enne è stato soccorso nelle prime ore dell'alba di oggi, lunedì 8 gennaio, lungo via Tracia nel quartiere San Siro di Milano. I sanitari arrivati in ambulanza lo hanno trovato a terra con numerose ferite da arma bianca, di cui una grave alla schiena, e diverse contusioni. Sul caso stanno indagando gli agenti della polizia, avvertiti dal 118, che in un appartamento al secondo piano della vicina palazzina Aler hanno trovato un secondo ragazzo con ferite su braccia e mani. L'ipotesi è che tra i due sia scoppiata una lite e che il 20enne si sia gettato dal balcone per salvarsi.

Il 20enne, trasportato d'urgenza all'ospedale San Paolo di Milano, è già stato sottoposto a un intervento chirurgico perché trovato con diverse ferite provocate da una lama e contusioni riportate nella caduta. Il secondo ragazzo, riporta Il Giorno, sarebbe in condizioni meno gravi ed è stato ricoverato in codice verde. La polizia intervenuta sul posto è ora al lavoro per chiarire la dinamica di quanto accaduto in quella palazzina di via Tracia.

Gli investigatori ipotizzano che tra i due sia scoppiata una lite all'interno dell'appartamento, per motivi ancora da chiarire, e che i due si siano feriti. Il più grave, nel tentativo di fuggire dal suo aggressore, sarebbe arrivato a gettarsi dal balcone al secondo piano nella speranza di non farsi troppo male.

Non è escluso, però, che il 20enne sia stato spinto da qualcuno oltre il parapetto della casa popolare e che potrebbe essersi trattato di un tentato omicidio. Gli agenti della polizia ora sono al lavoro per cercare qualche testimone che possano aiutare nella ricostruzione di quanto accaduto.