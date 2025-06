Ragazzina di 14 anni trovata morta nell’ex fabbrica Reggiani, indaga la procura: aperto un fascicolo per omicidio

video suggerito

Da mercoledì 25 giugno i familiari non hanno più avuto sue notizie e, per questo, hanno lanciato un appello di scomparsa sui social. Dopo ore di silenzio ieri sera, giovedì 26 giugno, la ragazzina di 14 anni è stata ritrovata senza vita all'interno degli spazi della Reggiani, un'ex azienda dismessa di Bergamo. Secondo quanto appreso da Fanpage.it, la procura avrebbe aperto un fascicolo per omicidio a carico di ignoti per indagare sulla vicenda e disporre l'autopsia sul corpo della ragazzina.

Le indagini sulla morte della 14enne

La vicenda risale alle ore 21:00 di ieri sera quando l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, ha segnalato che i soccorsi sarebbero giunti negli spazi dell'ex fabbrica Reggiani a bordo di un'ambulanza e di due automediche in codice rosso. Insieme a loro, sono state allertate anche le forze dell'ordine, i vigili del fuoco per illuminare l'area ormai dismessa e la scientifica per effettuare i rilievi del caso.

Come appreso da Fanpage.it, la causa della morte della 14enne sarebbe da ricondurre alla sua caduta dal tetto della fabbrica. Per far luce sulla vicenda la procura di Bergamo ha aperto un fascicolo per indagare sulla vicenda, ricostruire l'esatta dinamica della caduta e poter così disporre l'autopsia sul corpo della ragazzina.

Ragazzina di 14 anni trovata senza vita: l'appello sui social

"È un'amica di mia figlia, ha 14 anni. Da ieri pomeriggio alle 14 non si hanno più notizie", ha scritto una mamma sui social per segnalare la scomparsa della 14enne. "È scomparsa da Ponteranica dove vive con la nonna e uno zio, al momento della scomparsa indossava dei pantaloni lunghi di jeans grigi e una canottiera nera. Se qualcuno dovesse vederla chiamate le forze dell'ordine. Grazie mille".

Le condivisioni sotto al post sono migliaia, centinaia i commenti di supporto. Alla fine, però, ci sono anche quelli che segnalano del ritrovamento della 14enne senza vita avvenuto ieri sera, giovedì 26 giugno, all'ex Reggiani di Bergamo.

Chi era la 14enne trovata senza vita all'ex Reggiani

Aveva 14 anni ed era originaria dell'est Europa. La ragazzina viveva poco fuori Bergamo con la nonna e uno zio, in Italia da tempo. Secondo le prime indiscrezioni, sembra che la 14enne frequentasse da qualche tempo l'area dismessa e, su questo aspetto, stanno ora indagando gli agenti della questura, coordinati dalla pm Raffaella Latorraca.