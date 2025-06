video suggerito

Cosa sappiamo sulla vicenda della 14enne morta precipitando da un capannone a Bergamo: disposta l'autopsia Sarà eseguita il prossimo lunedì 30 giugno l'autopsia sul corpo della 14enne morta precipitando da un capannone dell'ex fabbrica Reggiani a Bergamo. Tutte le ipotesi sul campo.

Foto di repertorio

Sarà eseguita il prossimo lunedì 30 giugno l'autopsia sul corpo della 14enne morta precipitando da un capannone dell'ex fabbrica Reggiani a Bergamo. L'esame è stato disposto dalla Procura di Bergamo, che in relazione alla vicenda ha aperto un fascicolo per omicidio a carico di ignoti, come atto dovuto per procedere a tutti gli accertamenti del caso.

L'ipotesi del gesto estremo

La pista prevalente, al momento, sarebbe quella del gesto estremo: la giovane, nella mattinata di ieri, avrebbe infatti inviato un messaggio di addio ai familiari con i quali viveva a Ponteranica, dove di recente si era trasferita dall'Ucraina in fuga dalla guerra. La nonna e lo zio avevano già denunciato la scomparsa da mercoledì sera, non vedendola rientrare, e avevano lanciato anche un appello social immediatamente condiviso da amici, conoscenti e abitanti del paese. La studentessa, il giorno successivo, avrebbe dovuto sostenere l'esame orale di terza media, ma non si è mai presentata a scuola.

Non si escludono tutte le altre piste

L'ipotesi del suicidio, però, resta ancora tutta da verificare. La Procura, al momento, vuole escludere il possibile coinvolgimento di altre persone nella morte della ragazzina, che potrebbe essere anche precipitata a terra spinta da qualcuno. Così come resta ancora aperta l'ipotesi della caduta accidentale in un luogo che la giovane studentessa, stando a quanto riferito dai familiari, negli ultimi tempi frequentava spesso. Una ex fabbrica pericolosa tra degrado, frequentazioni di ogni genere e edifici pericolanti. Proprio sul tetto del capannone ormai dismesso da anni sono stati trovati gli effetti personali della giovane: la borsetta, il cellulare e alcune collanine. A pochi metri, in basso, il corpo ormai senza vita della 14enne.