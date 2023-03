Ragazza di 18 anni muore dopo una festa tra amici: aveva assunto farmaci e alcol Una ragazza di 18 anni è morta dopo una festa con alcuni amici: potrebbe aver assunto alcolici e forse anche farmaci. Si attendono i risultati dell’autopsia.

A cura di Ilaria Quattrone

Una ragazza di 18 anni è morta dopo aver partecipato a una festa con alcuni amici: gli operatori sanitari del 118 sono intervenuti in una casa di Monza nella mattinata di lunedì 6 marzo. L'adolescente è stata trovata in arresto cardio circolatorio. I medici e i paramedici l'hanno portata in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. Nonostante la corsa in ospedale, per la diciottenne non c'è stato nulla da fare.

È morta poco dopo l'arrivo in struttura. Il caso è stato poi segnalato alla Squadra Mobile della Questura. Dalle indagini, coordinate dalla Procura di Monza, è stato possibile scoprire che la diciottenne era stata, la sera prima, a una festa con alcuni amici. Probabilmente avrebbe assunto elevate quantità di super alcolici e sembrerebbe anche farmaci, ma non è chiaro di che tipologia.

In casa sono state trovate alcune bottiglie con diversi alcolici e farmaci

Nella casa in cui è stata trovata la 18enne, i poliziotti hanno trovato alcune bottiglie con diversi alcolici. Tra questi anche il whisky. Si sarebbe poi addormentata, ma non si sarebbe più risvegliata: chi si trovava in casa con lei, ha poi lanciato l'allarme. La Procura di Monza, considerata quindi la possibile dinamica, ha deciso di disporre l'autopsia sul corpo della ragazza, della quale per il momento non è stata diffusa l'identità.

L'esame è stato eseguito nella giornata di ieri venerdì 10 marzo. In questo modo si potrà capire cosa possa aver causato la sua morte. Al momento nessuno è indagato per questo terribile decesso. Proseguono le indagini della Squadra mobile per cercare di capire cosa sia successo.