Ragazza di 18 anni aggredita da uno sconosciuto dopo una serata al bar: portata in ospedale Una ragazza di 18 anni ha raccontato di essere stata aggredita da uno sconosciuto incontrato in un bar di Bascapè, piccolo comune in provincia di Pavia. La ragazza è stata soccorsa in stato di choc e portata al Policlinico San Matteo di Pavia in codice verde. Il suo racconto è al vaglio dei carabinieri.

A cura di Francesco Loiacono

Era iniziata come una normale serata al bar, in compagnia di amici e forse di qualche alcolico di troppo. Ma per una ragazza di 18 anni lo scorso sabato sera ha rischiato di trasformarsi in un incubo: la giovane ha infatti raccontato di essere stata aggredita da uno sconosciuto incontrato proprio nel locale ed è poi finita in ospedale, fortunatamente con lievi conseguenze dovute all'aggressione e anche al sospetto abuso di sostanze alcoliche. A riportare la vicenda è stato il quotidiano "Il Giorno". È avvenuto tutto nel centro di Bascapè, piccolo paese di nemmeno duemila abitanti in provincia di Pavia. Attorno alle 3 del mattino tra sabato 31 luglio e domenica 1 agosto l'Azienda regionale emergenza urgenza ha ricevuto una segnalazione da piazza Guglielmo Marconi, la principale del paese. Sul posto è stata inviata un'ambulanza e sono stati allertati anche i carabinieri della compagnia di Pavia.

La ragazza è stata portata in codice verde al Policlinico San Matteo di Pavia

Il personale paramedico ha trovato la 18enne in stato di choc, con lievi contusioni ed escoriazioni. Ai militari dell'Arma la ragazza ha riferito di essere stata aggredita da un giovane, conosciuto la sera stessa in un bar, che avrebbe tentato anche di violentarla. La ragazza è stata portata in codice verde al Policlinico San Matteo di Pavia dove è stata medicata. Il suo racconto, anche se piuttosto confuso specie nella descrizione del suo aggressore, è al vaglio del carabinieri: ancora non è chiaro se la ragazza vorrà sporgere denuncia eventualmente contro ignoti per consentire così ai militari dell'Arma di concentrarsi nell'individuazione del suo aggressore.