Raccolte 110 firme per chiedere la sospensione di Boeri dalla Triennale, Sala: "Non vedo elementi per la rimozione" 110 professionisti hanno firmato un'istanza di autotutela per chiedere la sospensione di Stefano Boeri dalla carica di presidente della Triennale. Secondo il sindaco di Milano, tuttavia, non ci sarebbero i presupposti per una richiesta di questo tipo.

Stefano Boeri

Ci sono architetti, urbanisti e artisti tra le 110 persone che hanno firmato l'istanza di autotutela per chiedere la sospensione di Stefano Boeri dalla carica di presidente della Triennale, a Milano. L'archistar risulta indagato per presunta turbativa d'asta nell'inchiesta sull'assegnazione dell'appalto della Biblioteca Europea di Informazione e Cultura (Beic). Secondo il sindaco di Milano Beppe Sala non ci sarebbero però i presupposti per una richiesta di questo tipo: "Al momento non vedo elementi oggettivi per una rimozione di Boeri dalla presidenza".

Secondo i pm Paolo Filippini, Mauro Clerici, Giancarla Serafini e l'aggiunta Tiziana Siciliano, Stefano Boeri avrebbe avuto contatti preventivi con gli autori del progetto vincitore della gara per la Beic, Angelo Raffaele Lunati e Giancarlo Floridi. La Procura aveva quindi chiesto per l'architetto gli arresti domiciliari, ma il gip li ha esclusi, disponendo invece per Boeri e Cino Zucchi, collega con lui indagato, il divieto di far parte di giurie per l'affidamento di contratti pubblici, oltre che di "concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di pubblico servizio". L'interdizione avrà durata di un anno per Boeri e di otto mesi per Zucchi.

"Se c’è un codice etico in cui si stabilisce che tutti i collaboratori della Fondazione Triennale devono distinguersi per trasparenza e chiarezza, mi sembra sia opportuno che Boeri venga sospeso" ha spiegato, come riportato da Il Corriere della Sera, l'architetto Lorenzo Degli Esposti, firmatario della lettera, indirizzata a diversi enti tra cui il Comune, la Regione e il Ministero della Cultura. Tra le adesioni si registrano anche quella Giorgio Goggi, ex assessore comunale e professore di urbanistica al Politecnico, e Marco Vitale, professionista nel campo dell'economia d'impresa e fondatore dell'università Liuc.

Qualche giorno fa, tuttavia, il sindaco di Milano Beppe Sala ha escluso le dimissioni dell'archistar dal suo ruolo in Triennale, dichiarando: "Al momento non vedo elementi oggettivi per una rimozione di Boeri dalla presidenza".