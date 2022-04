Quarta dose di vaccino in Lombardia, prenotazioni aperte da oggi: per chi è raccomandata e come fare Anche in Lombardia gli over 80, gli ospiti delle Rsa e i pazienti fragili potranno ricevere la quarta dose di vaccino anti-Covid: ecco come prenotare.

A cura di Ilaria Quattrone

Over 80, ospiti dei presidi residenziali per anziani e over 60 con fragilità: sono loro le persone che da oggi, martedì 12 aprile, potranno prenotare la quarta dose in tutta Italia e anche in Lombardia. Le somministrazioni della seconda dose di richiamo partiranno poi giovedì 14 aprile. Potranno essere somministrate a coloro che hanno ricevuto la terza dose almeno quattro mesi fa.

Chi riceverà la quarta dose di vaccino

Per il momento, come si legge in una nota stampa di Regione Lombardia, la quarta dose non è indicata per coloro che, dopo aver ricevuto la terza dose, hanno contratto il Covid. In Lombardia, anche in questa occasione, i cittadini potranno ricevere il vaccino in 35 hub vaccinali che sono stati allestiti in tutta la regione. A questi si aggiungono 370 farmacie e sei cooperative di medici di medicina generale. In Lombardia coloro che hanno un'età superiore agli 80 anni, sono 519.710. A questi si aggiungono gli ospiti della Rsa che sono 58mila e i cittadini con fragilità motivata e che hanno un'età superiore ai 60 anni che sono oltre 70mila.

Come prenotare la quarta dose di vaccino in Lombardia

In una nota stampa, Regione spiega inoltre che coloro che hanno ricevuto la terza dose all'interno delle strutture sanitarie che li hanno in cura saranno contattati per ricevere la quarta dose dal proprio Centro specialistico di riferimento. In alternativa potranno prenotarsi per la vaccinazione dentro uno degli hub vaccinali lombardi accedendo alla piattaforma di prenotazione regionale. Nel caso in cui l'appuntamento venisse preso tramite piattaforma basterà presentare il giorno dell'appuntamento una documentazione sanitaria che attesti la fragilità e i certificati vaccinali delle precedenti somministrazioni.

Dopo quanto tempo fare la quarta dose e con quale vaccino

Anche per la quarta dose saranno somministrati i vaccini a mRna e cioè Pfizer e Moderna. Questi saranno somministrati indipendente dal tipo di vaccino ricevuto in precedenza. Potranno riceverla solo coloro per i quali è trascorso un intervallo minimo di almeno 120 giorni da quando è stata ricevuta la dose booster. Solo dopo quattro mesi, quindi, si potrà ricevere la seconda dose booster.