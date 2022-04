In Lombardia 2.714 persone hanno ricevuto la quarta dose del vaccino contro il Covid Alle 17.35 di ieri, giovedì 14 aprile, in Lombardia erano state somministrate 2.714 quarte dosi di vaccino contro il Covid.

Immagine di repertorio

Alle 17.35 di ieri, giovedì 14 aprile, in Lombardia erano state somministrate 2.714 quarte dosi di vaccino contro il Covid. Di queste, ha spiegato la Direzione Generale del Welfare regionale, 2.417 sono state inoculate a cittadini over 80. Nei prossimi giorni verranno somministrate ulteriori 13.507 quarte dosi, pari al numero attuale di prenotazioni effettuate, delle quali 12.766 saranno inoculate a cittadini di età pari o superiore agli ottant'anni.

In Lombardia oltre 700.000 cittadini hanno diritto alla quarta dose

Come ricordato da Regione Lombardia in una nota, al momento non tutti possono ricevere la quarta dose del vaccino contro il Covid. Infatti, solo alcune categorie hanno il diritto di ricevere la seconda dose booster e sono gli over 80, gli ospiti delle Rsa e i cittadini con fragilità motivata che hanno un'età pari o superiore a 60 anni. In totale, la platea a cui si rivolge questo nuovo capitolo della campagna vaccinale è pari a poco più di 700.000 persone. Tutti coloro i quali abbiano ricevuto la terza dose presso strutture sanitarie che li hanno in cura, saranno ricontattati direttamente dalle medesime. Per prenotare l'appuntamento, al contrario, ci si può collegare alla piattaforma di Regione Lombardia gestita da Poste Italiane dotandosi, come sempre, di codice fiscale e tessera sanitaria. Il giorno fissato per l'inoculazione della quarta dose, poi, sarà necessario presentare la documentazione sanitari che attesti la fragilità e/o i certificati di avvenuta vaccinazione con le prime tre somministrazioni. Lunedì 18 aprile, giorno di Pasquetta, sarà possibile recarsi al centro vaccinale di Sesto San Giovanni, in viale Matteotti 83, per essere vaccinati senza prenotazione in occasione dell'open day organizzato da Regione Lombardia.