Lombardia, il 18 aprile il primo open day per ricevere la quarta dose senza prenotazione È fissato per lunedì 18 aprile il primo open day per la quarta dose del vaccino anti Covid. L’iniziativa, che sarà ospitata presso il centro vaccinale di Sesto San Giovanni in viale Matteotti 83.

È fissato per lunedì 18 aprile il primo open day per la quarta dose del vaccino anti Covid. L'iniziativa, che sarà ospitata presso il centro vaccinale di Sesto San Giovanni in viale Matteotti 83, riguarderà persone di età pari o superiore a 80 anni e i cittadini cosiddetti fragili di eta pari o superiore ai 60 anni. In questa occasione, queste categorie di persone potranno ricevere la somministrazione della quarta dose di vaccino senza necessità di prenotazione dalle 10 alle 18.

L'assessore Moratti: La lotta contro il Coronavirus non è terminata

Come spiegato dalla vicepresidente di Regione Lombardia e assessore al Welfare Letizia Moratti, nonostante lo stato d'emergenza sia finito, "la nostra lotta contro il Coronavirus non è ancora terminata. In Lombardia, grazie all’eccezionale numero di vaccinati, nonostante l’aumento dei contagi di questi giorni, la situazione resta sotto controllo. Tuttavia, è fondamentale mantenere alta l’attenzione nei comportamenti quotidiani e, soprattutto, continuare a proteggere con il vaccino i nostri anziani e le persone estremamente vulnerabili".

Chi può ricevere la quarta dose del vaccino contro il Covid

Il terzo richiamo può essere inoculato dopo almeno quattro mesi di distanza dalla ricezione della terza dose. Per il momento, inoltre, non è indicata per chi è stato contagiato dopo la prima dose booster. In caso si sia pazienti fragili, si dovrà inoltre presentare la relativa documentazione sanitaria che attesti le condizioni di salute per cui si ha diritto ad avere la quarta dose oltre ai certificati vaccinali relativi alle precedenti somministrazioni.