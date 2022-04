Domani al via la quarta dose del vaccino anti-Covid per gli over 80: somministrazioni anche in 500 farmacie Le prenotazioni per la dose del vaccino anti-Covid è possibile già dal 12 aprile sul portale di Regione Lombardia. Da domani invece gli over 80 potranno ricevere il vaccino sia nei centri vaccinali che nelle 503 farmacie.

A cura di Giorgia Venturini

Da domani giovedì 14 aprile le quarte dosi anti-Covid saranno somministrare agli over 80 anche nelle farmacie. Sono ormai 500 quelle coinvolte nella campagna vaccinale: nelle farmacie lombarde se si contano le prime, le seconde e le terze dosi sono già 290mila i vaccini somministrati e tra il 15 marzo e l'8 aprile hanno già registrato 25.200 prenotazioni online.

L'impegno delle farmacie nella campagna vaccinale

Al via quindi da domani la somministrazione della quarta dose: le prenotazioni erano possibili già dal 12 aprile sul portale di Regione Lombardia. Potranno prenotarsi tutti gli over 80: per il momento, come si legge in una nota stampa di Regione Lombardia, la quarta dose non è indicata per coloro che, dopo aver ricevuto la terza dose, hanno contratto il Covid. Da domani gli over 80 potranno ricevere il vaccino sia nei centri vaccinali che nelle 503 farmacie: tra queste, 370 sono già inserite all’interno dell’agenda sul portale regionale, le altre lo saranno a breve. Continua così l'impegno dei farmacisti della campagna vaccinale: dal 10 novembre scorso le "croci verdi" hanno registrato 292mila inoculazioni con la dose del vaccino Pfizer. Nel periodo dal 15 marzo all’8 aprile, sono stati oltre 25.200 i cittadini che si sono prenotati online per ricevere la propria dose di vaccino (prima, seconda o booster) in una farmacia lombarda: ora gli over 80 potranno procedere con il quarto richiamo.

"Per i cittadini, soprattutto quelli più anziani, la farmacia è un presidio di salute su cui fare sempre più affidamento, grazie alla sua capillarità e alla facilità di accesso. Poter ricevere qui la quarta dose di vaccino, scegliendo l’esercizio più vicino alla propria abitazione, non solo faciliterà gli over 80 da un punto di vista logistico ma offrirà indubbi vantaggi anche sul piano emotivo, per la possibilità di essere accolti dal farmacista di fiducia, con il quale c’è un rapporto ormai consolidato”. Per questo la presidente sottolinea di essere "pronti a contribuire anche a questa nuova fase della campagna vaccinale".