Da oggi in Lombardia è possibile ricevere la prima e la seconda dose di vaccino anti-Covid in farmacia Da oggi, martedì 15 marzo, in Lombardia si potrà ricevere la prima e seconda dose di vaccino anti-Covid Pfizer in farmacia.

A cura di Ilaria Quattrone

In Lombardia da oggi, martedì 15 marzo, sarà possibile ricevere la prima e la seconda dose di vaccino anti-Covid in farmacia. La misura riguarderà solo le attività aderenti e potrà essere somministrato solo il vaccino Pfizer. Fino a questo momento, era possibile ricevere solo la terza dose. Per prenotarsi, si legge in una nota stampa, basterà accedere al portale prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it.

Oltre 265mila hanno ricevuto la terza dose in farmacia

Dall'inizio della campagna, i cittadini over 12 che hanno ricevuto la terza dose in farmacia sono stati oltre 265mila: "Questo ampliamento dell'offerta in farmacia – ha affermato la vicepresidente di Regione Lombardia e assessora al Welfare Letizia Moratti – oltre ad alleggerire l'attività vaccinale delle aziende sanitarie, ci aiuterà a rendere più facile l'accesso dei nostri concittadini che ancora non si sono vaccinati".

I dati delle vaccinazioni in Lombardia

La vicepresidente Moratti afferma che a oggi su 9.597.086 i cittadini con un'età superiore ai cinque anni, il 91 per cento ha ricevuto la prima dose mentre se si considera la platea degli over 12 (8.950.826) è il 95 per cento ad averla ricevuta: "Il grande impegno di medici, infermieri, militari, protezione civile e volontari, insieme con l'esemplare senso civico dei cittadini lombardi, ha decretato – spiega la vicepresidente – il successo della più importante operazione sanitaria della storia". L'assessora invita anche i pochi che ancora non hanno ricevuto il vaccino, magari incentivati dal fatto che ci si può vaccinare in farmacia, ad aderire alla campagna.