Da domani in Lombardia si potrà prenotare online la quarta dose del vaccino anti Covid A partire da domani, mercoledì 9 marzo, si potrà prenotare la quarta dose del vaccino anti Covid tramite la piattaforma online gestita da Poste Italiane.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

A partire da domani, mercoledì 9 marzo, si potrà prenotare la quarta dose del vaccino anti Covid tramite la piattaforma online gestita da Poste Italiane. Ne dà comunicazione la Direzione Generale del Welfare di Regione Lombardia ricordando che la prenotazione e relativa somministrazione della quarta dose è riservata esclusivamente ai cittadini immunocompromessi dai 12 anni in su che hanno già ricevuto le prime tre dosi, l'ultima delle quali non prima di quattro mesi prima dal nuovo richiamo. Per prenotare basta collegarsi alla piattaforma dotandosi di codice fiscale e tessera sanitaria.

I centri vaccinali che restano attivi in Lombardia

Con una nota, Regione Lombardia ha fatto sapere che molti dei centri vaccinali sul territorio sono stati chiusi, comunicando una lista di quelli che resteranno attivi. Questo perché la campagna vaccinale prosegue bene e per via della fine dello stato d'emergenza datato 31 marzo 2022. La decisione di chiudere alcune strutture è stata adottata tramite un decreto della Direzione Generale del Welfare ed è connessa, si legge in una nota, "alla fine della fase dell’emergenza, prevista dal Governo per il 31 marzo 2022". La Direzione Generale del Welfare ha allo stesso tempo fatto sapere che "l’obiettivo è quello di ottimizzare le risorse umane del settore ospedaliero, al fine di riprendere progressivamente la normale funzionalità del sistema sanitario". Nel frattempo, gli ospedali si stanno man mano svuotando di pazienti positivi, sia nei reparti di area medica normale che in quelli di terapia intensiva.

Ecco di seguito la lista dei centri vaccinali che resteranno operativi in Lombardia