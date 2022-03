In Lombardia sette milioni di cittadini hanno ricevuto la terza dose del vaccino contro il Covid Come annunciato da Letizia Moratti, in Lombardia sette milioni di cittadini hanno ricevuto la terza dose del vaccino contro il Covid.

In Lombardia sette milioni di cittadini hanno ricevuto la terza dose del vaccino contro il Covid. Lo ha annunciato Letizia Moratti, assessore al Welfare e vicepresidente di Regione, spiegando che "la dose booster è fondamentale per completare la protezione". La Moratti ha poi aggiunto che "la vaccinazione dei più giovani ha un ruolo importante per loro e per l'intera comunità, consapevoli che il virus continua a circolare". Per quanto riguarda le percentuali di dosi somministrate, nella fascia 60-69 anni si parla di una copertura del 93 per cento, per la fascia 70-79 del 94 per cento e per la fascia 80-89 del 95 per cento. Infine, per la fascia di età compresa tra i 12 e i 19 anni, solo il 59 per cento ha ricevuto la terza dose.

I dati dell'ultimo bollettino in Lombardia

Nelle ultime 24 ore in Lombardia sono stati registrati ulteriori 12.518 nuovi casi di Coronavirus a fronte di 99.284 tamponi effettuati. Ventuno i nuovi decessi segnalati, per un totale da inizio pandemia di 39.218 vittime. Aumentano i ricoveri in ospedale, +43 rispetto a ieri, mentre diminuiscono lievemente le degenze in terapia intensiva (-1). Nelle province si sono registrati 4.088 casi a Milano ci sono stati 4.088 casi. Nella provincia di Varese i casi sono stati 1.132, mentre sono stati 1.138 in quella di Monza e Brianza. A Bergamo i casi sono stati 822, nel Bresciano invece sono stati 1.612. Nel Comasco si sono registrati 729 casi, in provincia di Sondrio 166. In provincia di Mantova si sono avuti 700 casi, 502 nella provincia di Lecco e 412 in provincia di Cremona. Nella provincia di Lodi se ne sono registrati invece 148 e infine 687 in provincia di Pavia.