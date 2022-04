In Lombardia 24.000 persone hanno ricevuto la quarta dose del vaccino contro il Covid Ammontano a circa 11.500 le persone che in Lombardia hanno ricevuto la quarta dose del vaccino contro il Covid tra over 80, ospiti delle Rsa e over 60 che presentano elevata fragilità.

Ammontano a circa 11.500 le persone che in Lombardia hanno ricevuto la quarta dose del vaccino contro il Covid tra over 80, ospiti delle Rsa e over 60 che presentano elevata fragilità. A tutti loro è stata già somministrata la seconda dose booster dopo aver ricevuto la prima, cosiddetta terza dose. A questi 11.500, fa sapere Regione Lombardia, occorre aggiungere anche i 12.211 cittadini immunodepressi che a loro volta hanno ricevuto la quarta dose.

In Lombardia somministrate 24.000 quarte dosi

Come riportato dal Welfare regionale, sono ulteriori 24.000 le persone in attesa di essere vaccinate con una prenotazione che riguardi sia prima che seconda che terza che quarta dose negli hub vaccinali ancora attivi, nelle farmacie e presso le cooperative di medici di medicina generale. Anche nel giorno di Pasquetta le vaccinazioni sono proseguite. Nel lunedì di Pasqua sono stati vaccinati infatti 844 cittadini, pari al 46 per cento del totale nazionale. La maggior parte di loro sono cittadini anziani o fragili. All'open day per la quarta dose organizzato per lunedì 18 aprile, all'hub di Sesto San Giovanni si sono presentati 438 cittadini. Soddisfatta la vice presidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia Letizia Moratti che ha dichiarato come "in questa fase della campagna vaccinale in cui è essenziale continuare a proteggere i nostri anziani e le persone estremamente vulnerabili, riteniamo fondamentale fornire alla popolazione una risposta sanitaria capillare e di prossimità". La Moratti ha quindi aggiunto che per questo motivo si sta "organizzando, con la collaborazione dei Comuni del territorio della ASST Nord Milano, giornate di vaccinazione itineranti in accesso libero, con una Unità Mobile Vaccinale dedicate alla somministrazione della quarta dose".