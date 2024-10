Quanto dovranno pagare Inter e Milan per comprare lo stadio e le aree di San Siro

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

Per comprare lo stadio ‘Giuseppe Meazza' e le aree limitrofe, Inter e Milan dovranno sborsare in tutto 200 milioni di euro. Questa sarebbe la valutazione fatta dall'Agenzia delle Entrate e che sarà presentata nei prossimi giorni, entro novembre, al Comune di Milano come richiesto dal sindaco Beppe Sala. Lo anticipa la Gazzetta dello Sport citando fonti governative, aggiungendo, però, che ancora non si può parlare di cifra ufficiale. Quando il prezzo sarà stabilito e comunicato all'amministrazione comunale, le due società potranno iniziare a ragionare in modo concreto sulla possibilità di costruire insieme un nuovo stadio accanto alla Scala del calcio.

La valutazione non sarà trattabile

La cifra che è stata stimata, se confermata, rientrerebbe nelle proiezioni che erano già state fatte alcuni giorni fa, che parlavano di un minimo di 170 milioni fino a un massimo di 250 milioni di euro. La somma è da considerarsi "lorda", in quanto in un secondo momento dovranno essere sottratte quelle spese che i club affronteranno per quanto riguarda le opere pubbliche. Di certo c'è che la valutazione che sarà depositata dall'Agenzia delle Entrate entro qualche giorno non potrà essere oggetto di contrattazione, dato che si sta parlando di beni erariali.

La questione del vincolo, che entrerà in vigore nel 2025 e che di fatto ha bloccato l'ipotesi della demolizione del ‘Meazza', parrebbe essere stata risolta una volta per tutte. Il progetto che Inter e Milan hanno in mente, infatti, prevede oltre alla costruzione di un nuovo impianto a San Siro anche la rifunzionalizzazione del vecchio. Dell'attuale stadio rimarranno una parte della tribuna arancio e una porzione della curva sud, aree che saranno destinate a uso commerciale.

Le spese già affrontate da Milan e Inter

Al centro della discussione, quindi, c'è proprio il nodo economico. Se il prezzo di 200 milioni per le sole aree e per lo stadio dovesse essere confermato e ufficializzato, potrebbe rivelarsi un problema per il Milan. Il club rossonero, infatti, ha già messo a bilancio un investimento da 40 milioni di euro per il progetto parallelo a San Donato Milanese. Per l'Inter, invece, questo ostacolo non si presenta, poiché a Rozzano ha ottenuto solo un diritto di esclusiva costato all'incirca 850mila euro.

Infine, rimane da capire anche come potrebbe essere questo ipotetico nuovo stadio. Come l'idea di un nuovo impianto a San Siro che aveva fatto la sua comparsa nel 2019 ed è stata riproposta ad anni di distanza, così potrebbe tornare in auge anche il progetto che era stato ufficializzato nel 2021, ovvero "La Cattedrale" dello studio Populous. A quel tempo, si stimava un costo pari, all'incirca, 800 milioni di euro, cosa che farebbe alzare il prezzo dell'intera operazione vicina al miliardo di euro.