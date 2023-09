Dove sorgerà il nuovo stadio da 70mila posti dell’Inter: sarà all’interno di un parco Presentato il piano dei nerazzurri ai sindaci di Rozzano e Assago. Il nuovo impianto da 70mila posti sarà situato in un parco aperto a tutti e attrezzato con strutture sportive, aree di ristorazione, negozi e servizi per i tifosi. “Formalizzato l’inizio di un percorso”. Addio al Meazza?

Un modernissimo stadio da 70 mila posti, costruito all'interno di un’area destinata a diventare un grande parco pubblico ricco di negozi, ristoranti, servizi sportivi di ogni genere. Dove? Nel territorio di Rozzano, a sud di Milano.

Il nuovo stadio dell'Inter a Rozzano

È questo il nuovo impianto che l'Inter intende al più presto costruire, ormai ben lontano dal "vecchio" San Siro: a confermarlo l'ad corporate Alessandro Antonello, interpellato da La Gazzetta dello Sport. "Abbiamo formalizzato l'inizio di un percorso che porterà allo sviluppo dell‘area identificata a Rozzano e che riguarderà anche i comuni limitrofi, tra i quali anche Assago", le sue parole al quotidiano rosa. "Il meeting con entrambe le amministrazioni si è svolto in un clima di disponibilità e collaborazione".

Insomma, l'addio al Meazza da parte dei nerazzurri è (quasi) ufficiale: proprio oggi pomeriggio infatti Alessandro Antonello e altri manager del club di viale della Liberazione, accompagnati da Infrafin (società del gruppo Cabassi, proprietario dell’area), hanno presentato prima al sindaco di Rozzano e successivamente a quello di Assago un'introduzione progettuale del nuovo stadio interista. Una direzione che la famiglia Zhang, sempre secondo quanto anticipato da La Gazzetta dello Sport, intende battere fino in fondo.

L'impianto del Milan a San Donato Milanese

Nonché una mossa più che prevista, che segue passo passo quella dei "cugini" rossoneri. Non è più un mistero infatti l'interesse del Milan verso l'appezzamento di terra tra l'autostrada A1 e la ferrovia. La stessa area San Francesco, ai margini del Comune di San Donato Milanese, sulla quale da anni c'è già un progetto di destinazione a uso sportivo: il luogo perfetto per un impianto nuovo di pacca, ora che l'obiettivo di un San Siro bis da realizzare insieme all'Inter è naufragato per sempre.

Che fine farà lo stadio San Siro senza Inter e Milan

E il glorioso ma ormai attempato (compie cento anni nel 2026) Giuseppe Meazza che fine farà, dopo essere stato abbandonato dai due club milanesi? Inizialmente, e per molto tempo, si era parlato di demolizione: ipotesi ormai remota, dopo l'annuncio del vincolo della Soprintendenza per "ragioni di interesse culturale". Che ne sarà allora della Scala del calcio meneghina, il tempio dello sport che peserà come un macigno sulle spalle del Comune?

C'è chi propone di renderlo un museo permanente del pallone, continuando intanto a utilizzarlo per i grandi eventi estivi. Quel che è certo, è che la convivenza di Inter e Milan sul prato di San Siro, ormai, ha scritta addosso la data di scadenza. Ora più vicina che mai.