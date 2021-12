Nuovo stadio per Milan e Inter: arriva l’ufficialità per “La Cattedrale” di Populous Arriva il sì da parte di Milan e Inter per il nuovo stadio di Milano: nei prossimi giorni saranno dati dettagli relativi allo sviluppo del progetto e ai termini.

A cura di Ilaria Quattrone

Arriva il sì da parte di Milan e Inter per il nuovo stadio di Milano. Attraverso una nota stampa, le due società hanno annunciato che il progetto presentato dallo studio Populous, conosciuto con il nome "La Cattedrale", è stato scelto dai due club. Nei prossimi giorni, saranno poi dati ulteriori dettagli relativi ai termini e allo sviluppo del progetto. L'area in cui sorgerà la struttura – insieme al nuovo distretto – sarà totalmente pedonale.

Dalle aree verdi ai parcheggi interrati

Il 40 per cento dello spazio sarà occupato da aree verdi, per un totale di 110mila metri quadri. I parcheggi – che al momento occupano il 27 per cento dell'area – saranno totalmente interrati. Non ci saranno quindi più, come si legge nel comunicato, parcheggi in superficie. Saranno inoltre previste delle attività ludico-sportive che si svolgeranno o all'aperto o all'interno di spazi riqualificati. Queste saranno gratuite o convenzionate dal Comune.

La progettazione definitiva dovrebbe concludersi nel 2022

Il progetto risponde alla delibera di pubblico interessa pubblicata a novembre da Palazzo Marino. Nella delibera è stato stabilito che, oltre a un nuovo stadio, è necessario che l'intera zona di San Siro venga trasformata in un distretto per lo sport e il tempo libero. In particolare fondamentale è sia la creazione di un nuovo parco pubblico che una "significata riduzione delle volumetrie accessorie". Alla delibera, i Club hanno risposto accelerando il processo decisione dando così inizio alla progettazione definitiva. Questa durerà alcuni mesi con l'obiettivo di concludersi nel 2022. "La Cattedrale" si ispira al Duomo e alla Galleria Vittorio Emanuele, due degli edifici più rappresentativi del capoluogo meneghino. L'impianto sarà a "impatto zero": saranno infatti utilizzati materiali e tecnologie che consentiranno un risparmio idrico ed energetico oltre che abbattere le emissioni acustiche.