Inter e Milan hanno scelto a chi affidare il progetto per il nuovo stadio San Siro: di chi si tratta Mentre le trattative con il Comune proseguono, le squadre di Inter e Milan avrebbero scelto a chi rivolgersi per il nuovo stadio di Milano che sostituirà San Siro nel 2030: sarà l’archistar britannica Norman Foster con il suo studio Foster + Partners. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Giulia Ghirardi

Terminata la conferenza dei servizi, è cominciata la fase di trattativa tra le squadre Inter, Milan e il Comune per la vendita dell'area San Siro. Nel mentre, stando alle ultime indiscrezioni i club avrebbero scelto a chi rivolgersi per il nuovo stadio di Milano: sarà l’archistar britannica Norman Foster con il suo studio Foster + Partners a gestire il progetto.

Stando a quanto appreso, infatti, lo studio britannico, in cordata con la boutique di architettura americana "Manica", sarebbe vicino ad aggiudicarsi la gara indetta da Inter e Milanper il progetto dell’impianto sportivo che nel 2030 sostituirà San Siro. Vicino perché, nel concreto, l'accordo tra le squadre e lo studio non è ancora stato firmato, ma salvo imprevisti il Foster + Partners dovrebbe essere riuscito a posizionarsi al primo posto della rosa, superare i papabili concorrenti: lo studio svizzero Herzog & de Meuron, quello britannico Bdp Pattern e lo studio internazionale Populous, noto agli italiani perché nel 2021 si era già occupato del primo progetto per il nuovo stadio conosciuto come "La Cattedrale".

Stando così le cose, un tassello ulteriore è stato aggiunto al progetto del nuovo stadio che verrà ospitato nella città di Milano che è un passo più vicino alla sua realizzazione. Al di là della trattativa relativa ai costi, fissati dall'Agenzia delle Entrate a 197 milioni, l’obiettivo di Inter e Milan rimane, però, quello di chiudere il contratto di vendita entro la fine di luglio e, in ogni caso, prima che scatti il vincolo sul secondo anello di San Siro che scatterà il prossimo novembre.

I progetti di Foster + Partners e Manica

Lo studio britannico Foster + Partners ha già realizzato diversi progetti nella città di Milano in passato. Tra questi, il negozio Apple di Piazza Liberty a Milano. Lo studio ha, però, maturato anche esperienza nell'ambito sportivo. Tra questi, il nuovo stadio Wembley di Londra e il Lusail Stadium per i Mondiali di Qatar 2022. La boutique alleata, l’americana Manica, è invece specializzata negli impianti sportivi avendo preso parte, tra l'altro, alla realizzazione del nuovo Camp Nou di Barcellona.