video suggerito

Quando sarà venduto lo stadio San Siro, l’annuncio del sindaco Beppe Sala: “Speriamo sia la volta buona” Il sindaco Beppe Sala ha svelato quando avverrà la vendita dello stadio San Siro a Inter e Milan: “Tendenzialmente a giugno, per completare tutta l’operazione e rogitare agosto, settembre”. Contestualmente il primo cittadino ha cercato di delineare le criticità che si dovranno affrontare. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Giulia Ghirardi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Nuovo stadio di San Siro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'operazione della vendita di San Siro arriverà in giunta "tendenzialmente a giugno, per completare tutta l'operazione e rogitare si dovrà aspettare agosto, settembre". A spiegarlo in occasione della prima conferenza dei servizi è il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che ha cercato di delineare i prossimi passi della vendita del Meazza alle squadre di Inter e Milan.

Una seconda conferenza dei servizi dovrà poi essere fatta prima della vendita effettiva. E "tendenzialmente" ci sarà anche un parere della giunta sull'interesse pubblico del progetto "nel momento in cui avremo il progetto definitivo", ha dichiarato Sala. Inoltre, la soprintendenza ha chiarito che il vincolo sul secondo anello in occasione dei 70 anni, scatterà il prossimo 10 novembre. "Pensavamo fosse anche un po' prima per cui va bene così, però diciamo che noi rimaniamo sempre con la tempistica di chiudere in estate", ha aggiunto in merito alla deadline della vendita il primo cittadino di Milano. "Spero che sia la volta buona, perché è un lavoro infinito".

Prima di concludere, il sindaco ha poi aggiunto che ci sarebbero "un po' di punti che stiamo affrontando, non so se le definirei criticità, però fondamentalmente stiamo ragionando su verde che deve essere il 50%, su bonifiche, che non credo sia un problema enorme, ma c'è da lavorarci. Poi c'è il vero tema che è quello di spostare il più possibile il nuovo stadio dalle case".