Quanto costa una casa ai Navigli a Milano, il quartiere amato dai Coma Cose Fausto Lama e California, in gara a Sanremo 2025, si sono conosciuti in un negozio di dischi sul Naviglio Grande. L’amore celebrato sul palco di Sanremo e con il matrimonio pochi mesi fa a Milano: “Qui è cominciato tutto” Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

È tutto iniziato lì, a fianco del Naviglio Grande. È lì che i Coma Cose ovvero Fausto Zanardelli, in arte Fausto Lama, e Francesca "California" Mesiano si sono conosciuti circa dieci anni fa, in un negozio di dischi. Una scintilla d'arte e d'amore che li ha portati per la prima volta sul palco di Sanremo nel 2021 con Fiamme negli occhi, e oggi con la hit Cuoricini.

La loro carriera è iniziata a Milano sud e lì continua nonostante si siano sposati in periferia, nei pressi dell'abbazia di Chiaravalle, per questioni di necessità. "Oggi siamo più campagnoli. Ma Milano sud resta il luogo in cui orbitiamo, in mezzora siamo sui Navigli quindi siamo ancora qua", hanno raccontato di recente a OutPump, ricordando i tempi in cui erano "due ragazzi che si bevono la birretta sul muretto del Naviglio. È stata una cosa bellissima, figlia di quegli anni che siamo felici di tenere sulla mensola dei ricordi".

Tantissimi sono infatti gli omaggi dei Coma Cose al "Naviglio Gange" e i riferimenti musicali a pezzi della Milano da "Inverno Ticinese" che gira intorno all'acqua come via Gola, Porta Genova o il tram 14 per Lorenteggio. Ma quanto costa una casa in questa zona, che mette insieme l'anima più underground della città e i locali più alla moda? Secondo le ultime stime immobiliari, il prezzo medio del mattone in zona è di 6.504 euro al metro quadro (3.125 €/m² a 5.425 €/m²).

Un amore che non finisce mai, quello per Milano. E quello tra i cantanti del duo più amato di Sanremo: nel capoluogo lombardo i due, pochi mesi fa, hanno anche deciso di sposarsi con rito civile, tra le sale di Palazzo Reale. "Ne è passata di musica sotto i ponti in questi 10 anni, ma continuiamo a essere persone semplici, persone che puoi incontrare spesso passeggiare per la città. È proprio qui a Milano che è nato tutto, e dove aveva senso sposarsi", hanno detto a Vanity Fair.