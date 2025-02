video suggerito

Quanto costa una casa a San Vittore, il quartiere di Milano dove vive la cantante Elodie Da quando ha raggiunto il successo Elodie, nata e cresciuta nella borgata del Quartaccio a Roma, abita stabilmente nel capoluogo lombardo. La sua casa in stile "Vecchia Milano" si trova in centro storico, nel quartiere intorno a San Vittore.

Ha incantato il palco di Sanremo con la sua Dimenticarsi alle 7, brano scritto che ha scritto con Davide Petrella (in arte Tropico) e Davide Simonetta. Ma non è certo la prima volta per Elodie Di Patrizi, che al Festival ha partecipato la prima volta nel 2017 con il brano Tutta colpa mia, la seconda nel 2020 con la canzone Andromeda (scritta da Mahmood e Dardust) e la terza nel 2023 con l'inedito Due.

In che quartiere vive Elodie a Milano

Da quando ha raggiunto il successo Elodie, nata e cresciuta nella borgata del Quartaccio a Roma, si è trasferita stabilmente a Milano. Ma dove abita oggi la cantante, che da tempo fa ormai coppia fissa con il pilota di moto GP Andrea Iannone? Secondo le ultime indiscrezioni, i due si sarebbero trasferiti nella zona di San Vittore, tra Sant'Ambrogio e Sant'Agostino, dove Elodie ha di recente acquistato una casa di 5 vani dal valore di più di mezzo milione di euro.

Un appartamento in pieno stile "Vecchia Milano", in controtendenza rispetto alle scelte di personaggi dello spettacolo, sportivi e famosi di stanza a Milano che optano sempre di più per immobili nuovi di pacca nei quartieri moderni di CityLife, San Siro, Portello, Porta Nuova. Anche se, naturalmente, non si tratta di una scelta al ribasso. Il centro storico del capoluogo resta sempre la porzione di città più costosa, con 10.807 euro al metro quadro di media per i costi del mattone: nelle vie del quartiere Genova-Ticinese, dove abita oggi Elodie, i prezzi si aggirano infatti intorno ai 7.912 euro al metro quadro. Questo significa che, per una casa di 100 metri quadri, è necessario mettere a budget circa 800mila euro.

Quando Elodie era una "ragazza di Porta Venezia"

Del resto la cantante, 34 anni, resta sempre una "ragazza di Porta Venezia". Era il 2019 quando Myss Keta la scelse per sfilare nei pressi di corso Buenos Aires nel video della canzone-manifesto Le ragazze di Porta Venezia con Joan Thiele, Priestess, Roshelle e La Pina, per celebrare il quartiere milanese dove convivono liberamente le culture e le generazioni più diverse e per "diffondere la loro libertà". Al tempo Elodie, ancora con l'iconico caschetto rosa, scalava le classifiche con Margarita (brano che segnò l'inizio della sua relazione con il rapper Marracash, conclusasi nell'estate del 2021) e con Pensare male, realizzata in collaborazione con i The Kolors (ora "colleghi" di Sanremo).