Dal cinema Capitol all'Autodromo: la Monza di Irama, dove è cresciuto il cantante in gara a Sanremo 2025 Il cinema Capitol, l'Autodromo, i quartieri meno residenziali: questa è la Monza di Irama, dove il cantante è cresciuto e da dove ha cominciato a muovere i suoi primi passi nel mondo della musica.

Irama sulla parabolica nel videoclip "La genesi del tuo colore" e con una maglia del Monza

"Se non mi trovavano, quasi certamente ero dietro il cinema Capitol di Monza. Lì mi trovavo con i miei amici a improvvisare rime rap. È stata quella la mia scuola più importante prima di ‘Amici'": Monza e musica sono un binomio inscindibile per Irama, il cantante in gara al Festival di Sanremo 2025 con la canzone "Lentamente". É proprio nella città della corona ferrea che l'artista ha trascorso gran parte della sua infanzia e ha cominciato a cantare le prime canzoni.

Nato a Carrara nel 1995, all'età di otto anni si trasferì con la sua famiglia a Monza, dove visse un'adolescenza turbolenta: cominciò il liceo classico ma lo abbandonò e dopo aver provato lo psico-pedagogico si iscrisse a ragioneria. "Ho frequentato tanti licei, ma non ci andavo proprio a scuola. A 17 anni ho avuto il mio primo contratto discografico e già mi dedicavo alla musica", ha raccontato in un'intervista con il Corriere della Sera, ma ha poi confessato: "Il mio rammarico è di non aver studiato più".

La Monza di Irama, però, non è solo quella dell'Arengario, delle case basse del centro, delle passeggiate nel parco la domenica, del ponte dei Leoni e dei locali chic. É, soprattutto, una città del buio e della difficoltà: "Sono cresciuto tanto per strada – ha raccontato il cantante in passato – ho vissuto il mondo dei quartieri nel bene e nel male. All’epoca a Monza sembrava di stare nel film ‘I guerrieri della notte', una battaglia tra bande. Ho avuto esperienze molto brutte che mi hanno formato; ho anche rischiato di morire ma non voglio parlarne. Andavo a casa di amici che non avevano nemmeno le porte, avevano genitori che erano una catastrofe, ho visto scene terribili ma molti di quei ragazzi erano migliori di altri, non enfatizzavano il concetto di criminalità e cercavano di uscirne".

Oltre al cinema Capitol, tra i luoghi monzesi nel cuore di Irama c'è anche l'autodromo, posto di cui è stato assiduo frequentatore e che ha scelto per girare il videoclip della canzone "La genesi del tuo colore", nel quale il cantante interpreta un pilota di supercar. Nelle inquadrature spunta anche la parabolica, la vertiginosa curva del vecchio circuito dove i ragazzi di Monza si ritrovano spesso nei pomeriggi dopo la scuola.