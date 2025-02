video suggerito

Quanto costa una casa a CityLife, il quartiere di Milano dove abita la cantante Clara Clara Soccini, classe 1999, è nata a Varese e vive da sei anni a Milano. Abita nel quartiere CityLife, particolarmente amato da musicisti e personaggi dello spettacolo. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

Natali a Varese, infanzia in provincia a Travedona Monate. Clara Soccini, in gara a Sanremo 2025 con il brano Febbre, dopo aver conseguito il diploma al liceo linguistico si è trasferita nel capoluogo lombardo per intraprendere una brillante carriera nel mondo della musica. Oggi, dopo aver vissuto in diverse zone di Milano (Maciachini, Dateo, Melchiorre Gioia, Corvetto), la cantante classe 1999 abita stabilmente a CityLife.

Un quartiere molto amato da musicisti, sportivi e personaggi dello spettacolo per la presenza di condomini moderni e superlusso (come le celebri Residenze Libeskind e i palazzi realizzati da Zaha Hadid), dotati di ogni comfort e lontani dal caos del centro città. Qui, secondo le ultime stime immobiliari, un appartamento può costare circa 6.713 euro al metro quadro (da 2.463 €/m² a 9.475 €/m² in media), ma ovviamente si tratta solo di cifre ipotetiche.

Un esempio? Una casa in vendita all'interno delle Residenze Libeskind (dove ha preso casa anche Chiara Ferragni) con superficie di 234 metri quadrati, che conta sei locali e due balconi (ma non il box auto) all'ottavo piano costa infatti 3 milioni e 340mila euro (più spese di condominio pari a 1.250 euro). Totale: oltre 14mila euro al metro quadro, ben oltre la media calcolata dalle stime attuali.

"I primi tempi vivevo con mio cugino Tommaso in una stanza, facevo la modella per guadagnare un po’ di soldini, ma il mio sogno è sempre stato cantare", aveva raccontato Clara in un'intervista per ViviMilano. "Milano mi ha colpito subito per la gran folla, a cui non ero abituata, e per l’apertura mentale. Quando prendevo lezioni di canto mi capitava di uscire con i ragazzi e le ragazze delle case discografiche, è stato un periodo divertente. Ero molto festaiola, se non uscivo non stavo bene, soffrivo la Fomo (fear of missing out). Ma dai 18 ai 24 anni è cambiato tutto: ora preferisco stare a casa con il mio ragazzo e il cane".