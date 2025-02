Quanto costa una casa al Niguarda, il quartiere di Milano dove vive il cantante Lucio Corsi

video suggerito

"Vivere la vita è un gioco da ragazzi, me lo diceva mamma e io cadevo giù dagli alberi", racconta Lucio Corsi nella sua canzone di Sanremo, "Volevo essere un duro". E già tutti la canticchiano. Classe '93, nato a Grosseto, dove la famiglia ha un ristorante, Lucio sembra proprio essere la rivelazione di questa settantacinquesima edizione del Festival. Partito guardando The Blues Brothers dalla stanza di casa sua e calcando i palchi del suo paese natale, Vetulonia, Corsi ha deciso di cercare fortuna a Milano, dove si è trasferito nel quartiere Niguarda.

Si tratta di una zona periferica nell'area nord ovest di Milano, caratterizzata dalla presenza dello storico ospedale, uno dei più importanti della città. Ma il quartiere Niguarda è ricco anche di storia: le cronache raccontano che fu questa la prima parte della metropoli ad essere liberata dal nazifascismo. Oggi a ricordarlo c'è un grande murales commemorativo. La zona è ricca di associazioni e cooperative, ma non mancano i piccoli locali. Nei paraggi c'è anche il parco Nord, uno dei polmoni verdi attorno a Milano.

Secondo un'indagine di Immobiliare.it, un appartamento in zona Niguarda costa attorno ai 2.550 euro al metro quadro, sotto la media cittadina di 5.421 euro. Per un bilocale di medie dimensioni (attorno ai 60 metri quadri) bisognerebbe quindi pagare circa 153mila euro. Anche gli affitti rimangono più bassi rispetto ad altre zone di Milano: il canone mensile è di circa 8 euro al metro quadro. Per lo stesso bilocale si spenderebbero quindi circa 480 euro al mese.