video suggerito

Redditi da 100mila euro e case da oltre 10mila euro al metro quadro: ecco dove vivono i ricchi a Milano Nella Cerchia dei Bastioni (Brera, San Babila, Quadrilatero della Moda) vivono i cittadini più benestanti di Milano con quasi 100mila euro di reddito dichiarati per il 2023: qui le case costano oltre 10mila euro al metro quadro. Super ricchi anche a CityLife, Pagano, Magenta, Sempione e Porta Venezia. In fondo Bruzzano, Baggio e Quarto Oggiaro con un reddito medio di 18mila euro. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

È la città più ricca d'Italia, con un reddito medio di 37.661 euro (rispetto ai 25.259 euro nazionali). Ma non tutta la superficie di Milano gode di questo benessere: all'interno del Comune, infatti, sono presenti fortissime disparità tra quartieri, con zone come Duomo, Brera o San Babila dove lo stipendio annuo degli abitanti sfiora i 100mila euro e altre aree (Quarto Oggiaro e Roserio in testa) dove si registra a malapena un reddito medio di 17mila euro.

Circa 80mila euro di differenza che segnano purtroppo un divario incolmabile tra parti della città solo apparentemente vicine. Senza contare che gli stipendi a Milano, seppure più alti del 9 per cento rispetto al resto d’Italia, devono fronteggiare però un costo della vita di beni e servizi essenziali che è circa il 30 per cento più alto. Un esempio? Nel capoluogo lombardo fare la spesa in famiglia costa in media 116 euro, contro i 74 (54 per cento in meno) di una grande città come Napoli.

La ricchezza prodotta da Milano, insomma, non si distribuisce sul territorio, dove convivono realtà completamente diverse: secondo la CGIL, e basandosi sui numeri dell'Agenzia delle Entrate, il 27,7 per cento del reddito prodotto in città è nelle mani del 2,4 per cento della popolazione. Sono di fatto i super facoltosi della Madonnina, che abitano prevalentemente all'interno della Cerchia dei Bastioni (con incursioni nei moderni palazzi degli archistar di CityLife e nei dintorni di corso Sempione).

L'elenco dei quartieri più ricchi di Milano

Ecco la classifica dei redditi medi dichiarati a Milano per l’anno d’imposta 2022, stando ai dati del Ministero dell’Economia e Finanza elaborati da QuiFinanza, suddivisi per CAP e quartieri.

20121, 20122/ Duomo, Brera, Quadrilatero della Moda, Moscova, Castello/ 94.369 euro

20145/ City Life, Pagano, Wagner/ 83.768 euro

20123/ Magenta, Via Torino, Cinque Vie, Sant’Ambrogio/ 74.232 euro

20129/ Porta Venezia, Risorgimento, Tricolore, Dateo/ 56.142 euro

20149/ Amendola, Lotto, Portello/ 53.370 euro

20154/ Arco della Pace, Sempione, Porta Volta, Monumentale/ 44.629 euro

20124/ Buenos Aires, Centrale, Isola/ 51.434 euro

20144/ Magenta, San Vittore, Navigli, Porta Genova, Tortona, Washington/ 48.321 euro

20135/ Porta Romana, Porta Vittoria, XXII Marzo/ 46.635 euro

20133/ Città Studi, Piola, Argonne/ 34.439 euro

20131/ Lambrate, Casoretto/ 33.545 euro

20151/ San Siro, Gallaratese/ 30.705 euro

20146/ Giambellino, Bande Nere, Inganni/ 30.165 euro

20141/ Morivione, Stadera, Vigentino/ 29.400 euro

20126/ Bicocca/ 29.336 euro

20139/ Brenta, Corvetto, Fondazione Prada/ 25.572 euro

20128/ Precotto, Adriano, Ponte Nuovo/ 25.787 euro

20162/ Niguarda, Pratocentenaro/ 25.333 euro

20142/ Vicentino, Chiaravalle, Gratosoglio/24.122 euro

20153/Quarto Cagnino, Quinto Romano/ 23.713 euro

20132/ Cimiano, Crescenzago, Cascina Gobba/ 23.424 euro

20158/ Bovisa, Dergano/ 24.578 euro

20156/Merlata, Villapizzone/ 23.602 euro

20161/ Affori, Comasina, Bruzzano/ 23.820 euro

20152/ Sella Nova, Baggio, Muggiano/ 23.319 euro

20157/ Quarto Oggiaro/ 18.509 euro

I prezzi delle case a Milano: quali sono i quartieri più costosi

Immobiliare.it Insights

Una classifica, quella dei redditi dichiarati per il 2023 a Milano, che riflette per la maggior parte anche quella del costo delle case in città (ovvero è la voce di spesa più alta per le famiglie meneghine, con affitti che nell'ultimo periodo segnano il +70 per cento rispetto alla media nazionale e un prezzo del mattone a 5.409 euro al metro quadro: significa che per acquistare un semplice appartamento da 70 metri quadri è necessario mettere a budget quasi 380mila euro). Le zone dove il mattone vale di più infatti, come evidenziato dalle ricerche di Immobiliare. it Insights, riflette quasi specularmente quella delle famiglie ad altro reddito. Si tratta di:

Centro (10.857 euro al metro quadro)

Garibaldi, Moscova, Porta Nuova (9.967 euro)

Arco della Pace, Arena, Pagano (9.400 euro)

Quadronno, Palestro, Guastalla (8.923 euro)

Genova, Ticinese (7.855 euro)

Porta Venezia, Indipendenza (7.733 euro)

Porta Romana, Cadore, Montenero (7.006 euro)

Solari, Washington (6.967 euro)

Fiera, CityLife, Portello, Sempione (6.688 euro)

Centrale, Repubblica (6.537 euro)