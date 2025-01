video suggerito

Quanto costerà comprare o affittare casa nel 2025 a Milano: quali sono i quartieri più convenienti I quartieri più economici saranno Ponte Lambro/Santa Giulia, Bisceglie/Baggio/Olmi, Bicocca/Niguarda. Tutte aree urbane dove, a fronte di un prezzo medio cittadino di oltre 5.700 euro/mq di media (in rialzo di 300 euro rispetto all’anno scorso), il costo del mattone resterà sotto il 4mila euro/mq. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

22 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un altro anno di rialzi. Per il 2025 infatti, secondo le previsioni di Immobiliare.it per Fanpage.it, chi vorrà acquistare casa a Milano dovrà necessariamente aumentare il proprio budget di spesa di oltre 300 euro/mq, dal momento che la richiesta per un appartamento in vendita passerà dagli attuali 5.400 euro/mq a oltre 5.700 euro/mq di media. E se a crescere saranno in particolare le zone più periferiche e gentrificate come Cimiano/Crescenzago/Adriano (+12,7 per cento) e Affori/Bovisa (+11,2 per cento), o i quartieri "baciati" dalla nuova metro blu (in testa Forlanini/Argonne con +11 per cento), restano ancora delle aree urbane dove il prezzo al metro quadro degli alloggi rimane al di sotto dei 4mila euro.

Quali sono? Stando allo studio, i quartieri più economici saranno Ponte Lambro/Santa Giulia (3.212 euro/mq, in crescita del 2,7 per cento), Bisceglie/Baggio/Olmi (3.342 euro/mq, in crescita del 9,3 per cento), Bicocca/Niguarda (3.944 euro/mq, in crescita del 6,9 per cento). Ma non solo vendita. Per quanto riguarda l'affitto, infatti, oltre a Bisceglie/Baggio/Olmi (16,9 euro/mq, in crescita del 5,6 per cento), Ponte Lambro/Santa Giulia (17,7 euro/mq, in crescita del 8,8 per cento) spunta anche Forlanini (18,1 euro/mq, in crescita del 10,9 per cento) a pari merito con San Siro/Trenno (18,1 euro/mq, in crescita del 4,9 per cento). Tutte aree lontane dal centro, da dove però è abbastanza semplice raggiungere le varie zone di Milano. E quartieri ancora non raggiunti da evidenti fenomeni di gentrificazione, risultato di una crescente attrazione verso un'area da parte di persone con redditi più elevati – nonché dell'attenzione da parte di costruttori e amministratori verso nuove opere e relative infrastrutture.