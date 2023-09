Gli stipendi più alti d’Italia si guadagnano a Milano e in Lombardia: ecco le città più ricche È la Lombardia, con Milano saldamente in testa, la regione d’Italia dove gli stipendi dei lavoratori sono più alti. Seguono Monza e Varese con Lodi, Bergamo e Brescia. In fondo alla classifica? Mantova, Sondrio e Pavia.

È la Lombardia, con Milano saldamente in testa, la regione d'Italia dove gli stipendi dei lavoratori sono più alti. A decretarlo è il nuovo Geography Index di JobPricing, che ha mappato oltre 600mila profili retribuitivi relativi a lavoratori dipendenti di aziende private nel periodo 2014-2022. In fondo alla classifica? Tra le regioni, la Basilicata. Per quanto riguarda invece le province, è invece Ragusa la città in cui si porta a casa la busta paga più bassa: 23.525 euro in media, contro i 35.724 euro che si possono guadagnare nel capoluogo lombardo.

La classifica delle regioni in cui si guadagna di più in Italia

La Lombardia, in questo report, fa ancora una volta la parte della locomotiva d'Italia. Qui, in media, la retribuzione del lavoro si attesta infatti intorno ai 32.191 euro, staccando il Trentino Alto-Adige (31.501 euro) e il Lazio (trainato però da Roma, dove si guadagna circa 32.157 euro: quella della Capitale è la quarta provincia con il tasso più elevato d'Italia).

Considerando la media nazionale del 2022 di 30.830 euro, solo nove regioni italiane vantano il superamento dell'asticella: si tratta (oltre al podio di Lombardia, Trentino Alto-Adige e Lazio) di Liguria (30.620 euro), Emilia-Romagna (30.276), Piemonte (30.273), Valle D'Aosta (30.193), Friuli Venezia Giulia (29.978) e Veneto (29.576). Nelle ultimissime posizioni della classifica invece si trovano Campania (27.015), Puglia (26.618), Molise (26.524), Sardegna (26.486), Sicilia (26.205), Calabria (25.698) e Basilicata (25.317).

La disparità degli stipendi tra Nord e Sud

Un'ulteriore frattura tra il Nord e il Sud dello stivale, scavata anche dalle differenti buste paga. Sì, perché se i lavoratori a Trieste e Bolzano guadagnano intorno ai 33mila euro all'anno (rispettivamente 33.521 e 33.285 euro in media), quelli residenti a Sassari o Crotone ne ricevono circa 10mila in meno (24.766 e 24.684 euro). Nella top ten delle città (con relativa provincia) in cui si guadagna di più? Milano, Trieste, Bolzano, Roma, Genova, Parma, Torino, Monza, Varese, Bologna. Seguite da Piacenza, Reggio Emilia, Modena, Como e Trento.

In fondo, al contrario, Agrigento, Lecce, Rieti, Taranto, Matera, Nuoro, Sassari, Crotone, Ragusa. Con Reggio Calabria, Caltanissetta, Potenza, Cosenza, Trapani, Messina, Oristano.

Quali sono le città in Lombardia in cui si guadagna di più

Come è la situazione, invece, tra le città lombarde? Il primato, ovviamente, va a Milano e ai suoi 35.724 euro: con questa retribuzione media, il capoluogo lombardo conquista così il primo posto nazionale e regionale. Ultima Pavia con 28.288 euro, addirittura al 48esimo posto nella classifica generale nazionale (con Sondrio al 46esimo e Mantova al 43, rispettivamente con 28.404 e 28.554 euro). Bene Monza e Brianza (31.376 euro) con Varese (31.351 euro), ottavo e nono posto nazionale, seguite da Bergamo (29.880), Lodi (29.762), Brescia (29.715), Cremona (29.665) e Lecco (29.651), tutte concentrate tra la 20esima e la 25esima posizione dell'elenco.

