Classifica stipendi: quanto si guadagna a Roma? In media 3000 euro all’anno meno che a Milano Secondo il Geography Index 2023, Roma è la quarta provincia d’Italia per il livello di retribuzione annua media con 32.157 euro dopo Milano, Trieste e Bolzano. Bene Latina, Frosinone in calo.

A cura di Simone Matteis

Immagine di repertorio

Con 32.157 euro di retribuzione annua media, Roma è la quarta provincia con gli stipendi più alti d'Italia. Questo è quanto emerge dal Geography Index 2023, il report annuale prodotto dall'Osservatorio JobPricing, che ogni anno restituisce una panoramica dettagliata sulle differenze retributive tra le varie regioni e province italiane.

Il calcolatore dello stipendio giusto

Per realizzare il Geography Index, JobPricing si basa sui dati raccolti dal database elaborato tramite un software denominato proprio "stipendio giusto", che conta oltre 600mila profili retributivi dei dipendenti nel settore privato diffusi sull'intero territorio nazionale, così da rendere omogenea l'analisi delle differenze retributive tra i territori e strutturare una classifica sulla base dei valori individuati come livelli medi. Dall'incrocio dei dati emerge il valore Rga, sigla che indica la retribuzione globale annua media, ossia il differenziale rispetto alla media nazionale e la variazione dell'indice rispetto alla classifica dell'anno precedente. Parlando in termini più concreti, il valore della Rga media nazionale 2022 (utilizzata per calcolare il Geography Index 2023) è di 30.830 euro, in crescita rispetto alla Rga media nazionale 2021 che si attestava a 29.840 euro.

Fonte: Jp Geography Index 2022

Guardando al Geography Index di quest'anno, soltanto nove regioni su venti superano lo standard nazionale, con la Lombardia a fare da apripista seguita da Trentino Alto Adige e Lazio. I dati peggiorano sensibilmente se si prendono in considerazione le province: tra le 107 analizzate, solo 26 si attestano su valori retributivi superiori alla media italiana. Anche qui è la Lombardia a guardare tutti dall'alto, seguita da Trieste, Bolzano e poi Roma, che si piazza ai piedi del podio con una Rga di 32.157 euro, di poco superiore al dato registrato lo scorso anno quando la Rga era di 31.116 euro.

La situazione nel resto del Lazio

Fonte: Jp Geography Index 2022

Detto di Roma, che rispetto allo scorso anno guadagna una posizione nella classifica nazionale, com'è cambiata la situazione nelle altre province del Lazio? Rispetto ai dati della rilevazione 2021, il Geography Index 2022 mostra una sostanziale immobilità tra Viterbo e Rieti, rimaste rispettivamente al terzo e al quinto posto, mentre Frosinone e Latina si passano il testimone scambiandosi di posto.

Il capoluogo ciociaro, secondo stipendio più alto nel Lazio nel 2021 (26.831 euro), diventa così il penultimo nella nuova classifica aggiornata (26.639 euro), a tutto vantaggio del capoluogo pontino (26.541 euro il valore Rga nel 2021) che invece segna un incremento di ben cinque posizioni su scala nazionale affermandosi così come la seconda provincia più remunerativa del Lazio (26.820 euro).

Il vostro stipendio è in linea con questi dati?

