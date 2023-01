Quanto devi guadagnare per permetterti una casa a Milano Milano è la città in cui si guadagna di più, ma anche quella dove gli affitti costano di più (21 euro al metro quadrato) e anche dove si paga di più per fare la spesa.

A cura di Ilaria Quattrone

Quanto devo guadagnare per poter vivere dignitosamente a Milano? È questa la prima domanda che ci si pone nel momento in cui si decide di trasferirsi nel capoluogo meneghino. La metropoli dalle mille opportunità sta diventando sempre più la metropoli per pochi eletti. E a dimostrarlo è l'indagine Cgil svolta sui dati Inps relativi alle retribuzioni medie giornaliere nel settore privato non agricolo.

È vero che Milano, con la sua media di 124 euro al giorno, è la città dove si guadagna di più in Italia, ma questo non significa che sia necessariamente quella più "economica".

I dirigenti uomini sono quelli che guadagnano di più

E infatti il report dimostra come si stia ampliando la forbice sociale: da una parte ci sono i dirigenti che guadagnano in media 568 euro al giorno e dall'altra gli operai che ne guadagnano 75 al giorno. A questa distinzione si aggiungono le differenze di genere: una operaia guadagna mediamente 55 euro al giorno, 27 euro in meno di un collega uomo che invece ne guadagna 82 al giorno.

E stessa cosa vale per le dirigenti donne che ne guadagnano mediamente 120 euro in meno rispetto ai colleghi uomini. Su questo sfondo ci sono poi 438.897 lavoratori part time che hanno una retribuzione media di 57 euro. Due terzi sono involontari e più della metà sono operai con un reddito medio annuo di 8.736€.

Quanto costano affitto e spesa a Milano

Per capire quanto bisogna guadagnare per poter vivere a Milano, è fondamentale sapere almeno quanto costino gli affitti. L'ultimo report, riportato da Fanpage.it, è quello di Idealista che dimostra come negli ultimi tempi vi sia stata una ulteriore salita vertiginosa.

Si parla di una media di 21 euro al metro quadrato. Il dato nazionale invece è di 11,4 euro al metro quadrato: quasi la metà di quello milanese. Il dato risente anche degli elevati tassi d'interesse dei mutui, che spinge tantissimi a rimandare l'acquisto della casa.

E quanto costa comprare cibo e beni di prima necessità? Per questo aspetto ci pensa Codacons. L'ultima classifica ripresa sempre da Fanpage.it ad agosto, dimostrava come a Milano si spendono infatti 116 euro: il 17.7 per cento in più rispetto alla media nazionale per la spesa.