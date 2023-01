Nel 2022 gli affitti a Milano sono aumentati dell’8,4 per cento: raggiunto il record Si alza sempre di più l’asticella dei prezzi delle case milanesi: secondo Idealista, il 2022 è stato l’anno degli affitti record a Milano. Mai prima d’ora i costi per un appartamento in affitto nel capoluogo lombardo sono stati così elevati, ovvero intorno ai 21 euro al metro quadrato.

Una salita vertiginosa. Si alza sempre di più l'asticella dei prezzi degli immobili milanesi, fino agli ultimi dati del 2022 appena trascorso: secondo Idealista, l'anno degli affitti record a Milano. Mai prima d'ora, insomma, i costi per un appartamento in affitto nel capoluogo lombardo sono stati così elevati, ovvero intorno ai 21 euro al metro quadrato.

Una crescita che doppia di gran lunga quella delle altre città italiane: a livello nazionale infatti il mercato degli affitti, nell'ultimo anno, ha registrato un incremento del 3,5 per cento dei canoni, attestandosi a una media di 11,4 euro al metro quadro mensili. Insomma, quasi la metà delle cifre milanesi. Risultato che senza dubbio risente anche dei tassi d'interesse dei mutui record, tali da indurre i giovani a rimandare l'acquisto di una casa e a optare per l'affitto.

I prezzi record di Milano e la città a due velocità

In una città che vanta le vie più care d'Europa e il costo della vita più alto d'Italia però, c'è chi grida all'emergenza: il rischio è quello di costruire una città a due velocità, che lascia indietro i più deboli e i giovani (che per una stanza singola possono arrivare a pagare intorno ai mille euro). "Così Milano sta diventando una città che esclude, e non più la città delle opportunità", la denuncia dell'attivista del caro affitti milanese Tomaso Greco. "Milano ha dei prezzi degli affitti molto alti, alti quanto le grandi città europee. Ma con un rapporto prezzi stipendi che è il peggiore in Europa, soprattutto per i più giovani e soprattutto per i redditi più bassi".

Senza contare il resto delle spese quotidiane: riempire un carrello a Milano costa il 54 per cento in più che a Napoli. Una bella botta, contando che, secondo gli ultimi studi, almeno metà dello stipendio di chi vive nel capoluogo lombardo finisce nell'affitto. Milano sta diventando insomma una città per benestanti?