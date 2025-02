video suggerito

Quanto costa una casa a Porta Venezia, il quartiere dove vive la cantante Rose Villain Porta Venezia, uno dei quartieri più luccicanti di Milano, è casa della cantante Rose Villain, artista in gara al Festival di Sanremo. Qui un bilocale può costare più di 382mila euro, mentre gli affitti si aggirano attorno ai 1200 euro al mese. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

É fashion, è queer, è colorato, è liberty, ma soprattutto è amatissimo dalle star dello spettacolo e della musica. Non per nulla il quartiere di Porta Venezia è casa anche della cantante Rose Villain, pseudonimo di Rosa Luini, che quest'anno gareggia al Festival di Sanremo con il brano "Fuorilegge". L'artista è nata e cresciuta a Milano, città con cui ha ammesso di avere un rapporto di odio e amore, "É per questo che per qualche anno sono scappata a New York – ha raccontato in un podcast di Quotidiano Nazionale – sono tornata da un paio d'anni. Non ho ancora ben inquadrato Milano, devo ancora capirla".

Eppure Rose Villain ha saputo dedicare alla sua città anche parole d'amore, come quando nella sua "Milano almeno tu" cantava: "Sei così bella dopo mezzanotte […] a volte manca l'aria, scappo, poi ritorno. De Milan ghe n'è vuna, ma le l'al sa no". La cantante ha scelto come casa il quartiere di Porta Venezia, amato e celebrato anche da artiste come Elodie e Myss Keta, entrambe protagoniste di "Le ragazze di Porta Venezia", inno per eccellenza di una nuova Milano scintillante, sfacciata e sensuale.

Tra palazzi liberty, musei e giardini, una casa in Porta Venezia può arrivare a costare fino a 6.375 euro al metro quadro, di gran lunga sopra alla media cittadina di 5.421 euro. Ciò significa che un bilocale di medie dimensioni, cioè sui 60 metri quadri, può arrivare a costare più di 382mila euro. Non è una zona economica nemmeno per gli affitti: un appartamento della stessa metratura costa in media circa 1200 euro al mese, cioè 19,75 euro al metro quadro.